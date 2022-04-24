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FBI調查：青少年遭性勒索 暴增200%

編譯組／綜合報導
聯調局警示，針對14歲至17歲少年的性勒索暴增。（聯邦調查局）
聯調局警示，針對14歲至17歲少年的性勒索暴增。（聯邦調查局）

聯邦調查局（FBI）駐德州艾爾帕索（El Paso）分處近日指出，針對14歲至17歲少年的性勒索暴增200%，不只是他們的轄區而已，整個美國的少年都在類似威脅之下。以往的性勒索（sextortion）多半針對年輕女性，但最近針對少年的案例暴增，因此聯調局特別發出警示。

這些針對未成年男孩的性勒索，對象多在14歲至17歲，但也碰到過年僅7歲的受害人。幹員Jeffrey R. Downey強調，這些少年是「受害者」，因為他們常在不知情的狀況下配合歹徒要求，或是遭到歹徒盜錄情色畫面，而不是散布色情圖片的「罪犯」。

聯調局表示，這些歹徒多半偽裝成同年齡的少年或少女，透過社交平台結識未成年人，先混熟後再藉機索要情色照片，或是要他們自拍情色動作，或是表演給歹徒看，然後再以所得畫面回頭要脅受害人。

聯調局表示，他們最近查獲的一名嫌犯，受害者就高達數百人，而且遍及全球。他們的說詞多半是，「你要不配合交錢，我就把照片（影片）po到網上，或是傳給你爸媽、同學，讓你名譽掃地」。聯調局也發現，受害者被索要的金額多半不高，是他們可以向父母要到的金額，但是因為害怕或羞辱，因此不敢聲張，導致罪犯一再得逞。

至與父母該如何保護小孩免於性勒索？聯調局幹員認為，父母平常就應該多瞭解小孩的生活，讓他們願意在發生事情時跟父母開口。同時，父母也別把孩子當罪人，因為他們不知道這類案件，所以才會受害，所以可以尋求協助，包括撥打911，聯調局專線 1-800-CALL-FBI或上網https://tips.fbi.gov/

FBI 德州

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