打球變打架… 北德州大學棒球賽 上演全武行

大學棒球賽演變成群架的視頻在網路上瘋傳。(FOX4畫面截圖)

北德州 兩所社區大學的棒球隊，20日的比賽進行到第六局時，威瑟福德學院的投手不滿對方跑壘者言語手勢挑釁，全力衝上去把打出全壘打的那人撲倒，令人驚訝的視頻在網路上瘋傳，投手已受到嚴厲的懲處。

20日(周三)的比賽進行到第六局時，雙方是2比2平手，這時輪到德州北中學院(North Central Texas College)的菲利浦斯(Josh Phillips)打擊，他把威瑟福德學院(Weatherford College)投手伍德華(Owen Woodward)投出的球轟出外野欄杆之外，令伍德華相當沮喪，擊出全壘打的菲利浦斯在跑壘時疑似有言語手勢挑釁的行為，當他踩過三壘的壘包之後，伍德華快步衝向他，像美式足球 員那樣把他衝撞倒地，他的頭盔被撞飛。

這時雙方的球員傾巢而出，有人甚至出手打人，場面一團混亂，裁判宣布那場比賽是雙棄權(double forfeit)，兩隊都算輸球。這段視頻在TSRN電視台播出後，在社區引發巨大迴響，觀眾被兩名球員缺乏運動員 精神的舉動震驚。21日(周四)北德州社區學院運動員聯盟(Northern Texas Junior College Athletic Conference)宣布，伍德華禁賽四場，菲利浦斯禁賽兩場，上場打架的那些球員也都禁賽兩場。

兩隊之間原本要進行一共四場的系列賽，20日的球賽是第一場，那場球是雙棄權，而因為德州北中學院有許多球員禁賽兩場的關係，該隊都沒有足夠的人手進行第二、第三場比賽，那兩場成為單方棄權。這三場比賽德州北中學院算是三場全輸，對本季戰績大有影響；威瑟福德學院算兩勝一負。

但這件風波尚未結束，威瑟福德學院隨後在21日稍後宣布，伍德華已不是該隊的球員，但球隊沒有說他是被開除還是自行退隊。威瑟福德學院學院訓導處隨後又宣布，對伍德華採取懲處措施，但因為隱私權的關係不能公布細節。