台學子抵休士頓參加FRC機器人競賽 僑界款待

駐休士頓台北經文處副處長王韋龍(右起)、哈里斯縣第四區區長Jack Cagle，共同頒狀表揚到休士頓參賽學子。(記者封昌明／攝影)

來休士頓 參加全球高中生機器人最高等級競賽(First Robotics Competition, FRC)的比賽隊伍，4月19日在由駐休士頓台北經文處副處長王韋龍、科技組組長游慧光等與哈里斯縣(Harris County)第四區長Jack Cagle在旅館 會客室頒狀表揚這批來自台灣的參賽選手。

Jack Cagle盛讚這批來自台灣的優秀學子，在台灣經過激烈的角逐脫穎而出，進而來到休士頓參加世界盃的比賽，他預祝同學們馬到成功，他並舉參賽的三個隊伍的隊徽表示，每個隊徽所象徵的意義都非比尋常，他們同時代表了傑出、創新與追求等訴求，與他個人的成長過程有許多相似之處，他謹代表哈里斯縣頒狀表揚參賽的隊伍。

經文處表示，這次在休士頓舉辦的總決賽，為高中階段機器人領域之年度國際盛事，每年均吸引逾7000支隊伍參賽。本年除美國各州代表外，土耳其、墨西哥、以色列、澳洲 、中國、加拿大、荷蘭、葡萄牙及台灣均積極組隊參加。

此次代表台灣首次出賽之隊伍是由新北市政府與鴻海教育基金會首次合辦的FRC區域賽中脫穎而出，包括聯盟冠軍的高雄市中正高工與台北美國學校、獲工程啟發獎的台北市建國中學及區域賽主席獎之國立南科實中。另台中明道中學參加First Tech Challenger FTC線上賽取得佳績，亦取得前來休士頓比賽之機會。

為接待參賽隊伍，駐休士頓台北經處處長羅復文特邀請僑務委員陳美芬、劉秀美、休士頓台灣商會、台灣同鄉會、中華公所、世界華人工商婦女企管協會休士頓分會、美南旅館公會及建中校友會等社團代表，商議接待原則。

羅復文將代表駐美蕭美琴大使致贈台式烘焙點心，慰勞全體團員，同時鼓勵我青年學子展現科技專業與團隊合作精神，為國爭光。

休士頓FRC總決賽於4月20日至23日在George R. Brown Convention Center舉行，有意到場加油的郷親除做好防疫措施外，請提前線上註冊，https://first2022-attendee.streampoint.com/index.aspx，完成手續後即可收到大會透過電子郵件寄發的電子免費入場條碼。