德州州長批TikTok 助長幫派吸收青少年犯罪

德州州長艾伯特(中，發言者)批評TikTok允許幫派利用該平台徵召青少協助走私。(Greg Abbott臉書)

德州 州長艾伯特(Greg Abbott)日前痛斥「抖音 」TikTok，指出抖音允許幫派集團(cartels)用該媒體平台放影片，徵召青少年從事人口與毒品走私，聖安東尼奧地區的情況尤其嚴重。

艾伯特州長與來自德州各地的執法單位代表21舉行圓桌會議(roundtable)，討論邊界安全與社區維安的事項。州長指出，近來有許多影片在抖音上出現，內容是徵召青少年開車運送人員或毒品，發布影片的人其實是幫派成員，他們利用少年駕駛人想賺零用錢的心態，來幫他們以低成本、無風險的方式達成人口走私或毒品走私的目的，他呼籲抖音嚴加管制、篩檢影片內容，別成為幫派犯罪的幫兇。

艾伯特州長最近執行的入關卡車檢驗措施，給墨西哥 的經濟與民生造成重大打擊，墨西哥東北部靠德州的幾個省的省長，上周連袂到德州來跟艾伯特州長開會，希望州長盡早取消那項措施，這些省長向州長承諾加強邊境的安全措施，阻擋想從墨西哥偷渡進入德州的人。

州長在記者會中強調，德州人民有權利過安全、安寧的生活，不能讓邊境形同虛設，他指責拜登政府蓄意不去執行國會已通過的移民法規，讓德州人民的安全受到負面影響。參加圓桌會議的聖安東尼奧代表指出，從2010年到2020年，聖安東尼奧人口增加了29萬5000人，也就是17%的增幅，為了確保市民、社區與企業的安全，加強警力目前是市警局的第一優先。

2020年疫情猖獗的時候，川普政府發布聯邦第42號法令(U.S. Title 42)，禁止申請庇護(asylum)的無證客在美國等候聽證，但拜登政府已決定在5月23日廢除這項臨時法規，德州領導人與許多保守州民擔憂，到時候偷渡客會像決堤的洪水，給德州帶來大災難。