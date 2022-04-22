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疫情美國緩上海燒 華人月前勸人離美 現在自己想移民

本報記者／綜合報導
上海移民諮詢業務暴增，有能力離開的中產階級希望能到一個不用被任意隔離的地方。（中新社）
上海移民諮詢業務暴增，有能力離開的中產階級希望能到一個不用被任意隔離的地方。（中新社）

上海疫情形勢嚴峻，隨之出現一系列民生問題，直接導致最近一段時間，人們對移民國外的熱情高漲。不少南加華人近日收到國內親友來電，諮詢關於如何移民美國及其他國家的問題。一名華人表示，一周以來，已有十幾名朋友向他詢問移民事項，而不久前，這些朋友曾勸他離開美國。

美國居民劉先生來自上海，十多年前移民美國，他感慨說，形勢變化太快，幾個月前遠在中國的親朋好友曾多次勸說他，放棄美國綠卡回到中國發展，「那段時間，美國疫情還很嚴重，中國的「清零政策」讓百姓安居樂業，父母親戚在國內看到很多關於美國負面新聞的報導，一直覺得我生活在水深火熱中，都極力勸我回國。」

但幾個月後，形勢發生戲劇性變化，美國疫情逐漸穩定，人們回歸相對正常的生活，而中國的疫情似乎在一夜之間迅速惡化。劉先生說，特別是最近一個月以來，上海疫情的發展讓國內很多人的心境發生複雜的變化，「一些朋友不再批評西方國家，開始反省自己生活的城市，他們向我打聽移民美國的事項，問我有沒有移民律師可以推薦，費用多少，包括美國房價如何。」

像劉先生一樣，接到親友詢問移民事項的南加華人並不少。林女士也是來自上海，前一段時間還在猶豫是否要帶孩子回國讀書，因為兩年多的疫情讓原本想跟著林女士定居美國的父母，放棄了最初的移民想法，並希望林女士一家也能回國生活。如今上海疫情在一個月之內急劇變化，並曝露出很多民生問題，林女士直呼看不懂。她說，「父母在上海的家中目前暫時安好，但已經改變了前段時間的想法，讓我安心待在美國，並說如果有可能的話，想辦法讓弟弟的孩子能早日去美國留學。」

網民最近廣為流傳一條消息，自3月28日至4月3日，中國網上關鍵詞搜索前30名的激增詞中，前八名都是關於出國移民，其中「移居加拿大條件」搜索增長率達到2846%，「出國哪裡好」搜索增長率達到2455%。本報記者沒有找到這條消息的相關出處，但無論數據真假，都表現出人們在短時間內對移民國外的熱情高漲。

此外，網絡還瘋傳一條消息，指出「新加坡4月18日起投資移民門檻，由1500萬人民幣直接提高到1億人民幣，可想需求大到什麼程度。」但鳳凰網查核後稱，4月18日起，家族辦公室在新加坡稅務津貼計畫下，設立基金的門檻將會提高，申請時基金的最低資產管理規模約4664萬人民幣，並且要在兩年內增加到約9328萬人民幣。

民眾對於這些消息的廣泛關注，都顯示近段時間移民問題已成為討論熱點。劉先生認為，「人們在面對困境的時候，都希望出走，但大部分人最終還是沒有勇氣離開故土，選擇很難，現實條件也有很多限制。希望國內的疫情早日得到控制，親朋好友們都能平安度過這次難關。」

上海市封城多日，圖為穿著防護服的工作人員上街派送物資。(歐新社)
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移民 疫情 華人

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