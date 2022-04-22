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「中國領事」App上線 申辦證照更便捷

記者封昌明／休士頓報導
中國僑民上午10時不到即擠滿會場，提問踴躍。（記者封昌明╱攝影）
中國僑民上午10時不到即擠滿會場，提問踴躍。（記者封昌明╱攝影）

自2020年7月24日中國駐休士頓總領事館撤離以來，4月20日中國人活動中心迎來了中華人民共和國駐美國大使館公使銜參贊兼總領事鍾瑞明、僑保組連淑鈺、簽證組李雪等一行，訪問中國人活動中心。中國人活動中心董事長彭梅、現任執行長楊德清、繼任執行長方一川及部分董事和執委，在中心熱烈歡迎。

彭梅及楊德清引導鍾瑞明等一行，參觀了中心內的靳寶善圖書館，前董事長陳珂向鍾瑞明介紹靳寶善圖書館成立的始末，前董事長張亦勤、中心執委兼夕陽紅俱樂部部長梁揚燕、副執行長卿梅、董事楊寶華、副執行長張經坤、執委鄧潤京等人陪同參觀。

鍾瑞明等一行21日在中國人活動中心活動大廳，為早已擠滿現場的僑民們解說各項領務需注意事項，簽證組李雪詳細為僑民們介紹日前已正式啟用「中國領事」手機App軟體，讓在美國的中國公民以更加便捷方式，辦理養老金資格認證、領事認證查驗等服務，「旅行證」、「應急旅行證」等功能也可在App中申辦。

每位申請人只能選擇向一家使領館提交辦理資料，不可向同一使領館或不同使領館重複提交，並需自行確保個人填寫信息準確，慎重選擇擬提交辦理的使領館；而對於有特殊緊急需求的人員，仍可通過使領館原有的諮詢郵箱或者電話聯繫申辦有關服務。

「中國領事」App軟件可通過蘋果、騰訊、小米、華為等應用商店下載。通過該軟體，民眾可選擇辦理護照旅行證、應急旅行證、養老金資格、領事認證查驗等服務。

很多僑民關心休士頓總館何時能恢復，鍾瑞明表示，這得看中美關係的未來的發展而定，他們目前沒有任何消息，如果有一定會儘速通知大家，但對各項攸關民眾的證照、認證等業務他們仍然會積極為僑民服務，務求「動態清零」，讓民眾申領的所有業務都能在15天內完成。

中國人活動中心董事長彭梅（右二）代表僑民發問，左二為中華人民共和國駐美國大使館公...
中國人活動中心董事長彭梅（右二）代表僑民發問，左二為中華人民共和國駐美國大使館公使銜參贊兼總領事鍾瑞明、右一為中心執行長楊德清、左一為簽證組李雪。（記者封昌明╱攝影）

App 簽證 休士頓

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