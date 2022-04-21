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德州州長艾伯特攔檢邊界卡車 日損4.7億

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特攔檢邊界卡車，每天損失高達4億7700萬元。圖為在邊界大排長龍的貨車。（美聯社）
德州州長艾伯特攔檢邊界卡車，每天損失高達4億7700萬元。圖為在邊界大排長龍的貨車。（美聯社）

為了反制聯邦政府停止實施邊境防疫篩檢，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)厲行自己的攔檢措施，以保護德州居民的安全。雖然艾伯特已終止此一行動，但是它的經濟後果相當嚴重，每天損失可能高達4億7700萬元，而且不限於農產品，汽車零件等也在其中。

調研機構Perryman Group總裁Ray Perryman告訴達拉斯晨報，艾伯特短短幾天的額外攔檢措施損失驚人，每天都達4億7700萬元，詳細數字Perryman Group會在之後公布的報告中明列。Ray Perryman強調，經濟本來就是共榮互利，州長大人該知道邊境交通越流暢，經濟就越好。

生鮮商品協會(Fresh Produce Association of the Americas)總裁Lance Jungmeyer告訴CNN，生鮮蔬果的損失可能超過2億4000萬元，最終都要由消費者埋單。德州國際生產協會(Texas International Produce Association)總裁Dante Galeazzi則向CNN表示，州長的措施已經讓店裡的蔬果架開始空空如也了。Brothers Produce的執行長Brent Erenwert則告訴KHOU，休士頓人很快就會發現商品價格上漲。

墨西哥方面據稱損失為1億元。墨西哥總統羅培茲歐布拉多表示，美方當然有權這樣做，但是做法卻非常低劣。始作俑者艾伯特15日宣布暫停邊境攔檢時，還不忘警告大家，一旦走私再度猖獗，他還是會關閉邊界。艾伯特當時說，「就在我們說話的當下，邊境已經恢復正常交通了（normal trafficking），國際貨物流動的速度超乎想像」。

邊境 德州 墨西哥

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