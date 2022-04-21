Wyze慧智居家安全監視器 專家：駭客可窺快停用

遠端監控居家安全攝影鏡頭，應注意是否成為駭客侵害隱私的途徑。(Unsplash／Tom Claes)

慧智實驗室(Wyze Lab)2017年生產的第一款居家安全監視攝影 機(home security camera)，三年前就被發現有安全漏洞 ，居民的一舉一動可以被駭客 看到，網路安全專家呼籲用戶立即停用。

休士頓福斯電視台(FOX26)報導，美國住家有超過三分之一裝有某種居家安全系統，比較先進的還有監視攝影機，用戶不管到世界哪個角落，只要能上網就可以監看狀況。

慧智實驗室的總部在西雅圖，是一名亞馬遜(Amazon)離職員工創立。當慧智推出第一款Wyze-Cam v1 security camera的時候，因為價錢便宜而暢銷，第一年就賣出幾百萬部，使用者給予相當好的評價，讓公司的生意更為興隆。

三年前網路安全公司比特衛隊(Bitdefender)，發現那款監視攝影機有相當大的安全漏洞，駭客如果有辦法侵入住戶的Wi-Fi網路，家中與住家周圍的情況可以看得一清二楚，夫妻、孩子的一舉一動都無所遁形，駭客甚至可以去看過去錄下的影像，或者把隱私影像上傳到網路。比特衛隊把這個問題告訴慧智以後，慧智把比較新款機器的軟件更新，但卻無法給第一款做修補。

到了今年2月1日，慧智才給Wyze-Cam v1的用戶發通知，指出如果繼續使用該款監視攝影機會有風險，而風險全由顧客自己承擔。比特衛隊的科技專家指責慧智這項宣告太不負責，慧智隨後宣布如果顧客要更換較新款的機器，公司給予三元折扣優惠，許多顧客看了啞然失笑，瞞了三年最後只有這麼一點點補償。

安全監視的專家表示，如果要投資在某個系統上，一定要先確定它的軟件會定期自動更新，這樣即使出現漏洞，生產的公司可以替你免費的自動更新，Wyze-Cam v1就是因為沒有更新的方式，才會讓問題持續。