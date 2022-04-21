德州檢察長 施壓籌款網站GoFundMe

德州檢察長帕克斯頓質疑，籌款網站龍頭GoFundMe的監管政策。(GoFundMe網頁)

共和黨籍德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)與另外27個州的檢察長，聯合對籌款網站龍頭GoFundMe 發公文，質疑該網站的監管政策，但討厭帕克斯頓的人指出，這又是他掛羊頭、賣狗肉的一貫政治花招。

美國一般大眾是有多少錢、花多少錢，有人甚至連度假都是借度假貸款(vacation loan)出去玩，以至於多數人根本沒有存款。新聞報導天災人禍的消息時，經常也呼籲大眾上GoFundMe的某個網頁，給受害死亡者那些沒有喪葬費的遺屬捐錢。在勤於儲蓄的華人眼中，這也是全球首富之國的一大怪象。

2月份加拿大的反疫苗卡車司機，集體到美加邊界進行「自由車隊」(Freedom Convoy)抗議，把關口通道堵死造成人民與貨物往來的問題，有一個GoFundMe網頁是替這些司機籌款，好讓他們能長期抗爭下去，GoFundMe後來決定撤銷那個帳戶，德州不少州府官員挺那些卡車司機，GoFundMe的作法引發他們的不滿。

帕克斯頓與另外27州的檢察長聯名簽署一封3月13日的信，要求GoFundMe把監督政策透明化，信中指出，GoFundMe把捐款者和籌款人聯繫起來，作為款項輸送的管道，這是GoFundMe對貧困者的貢獻，但公司目前的政策是公司可以片面決定暫停(suspend)、撤銷remove)某個帳戶，也可以凍結(freeze)帳戶中已有的款項，甚至可以不把錢付給籌款人。

去年1月6日川普 唆使亂民衝入國會以後，推特 停掉川普的帳戶，當時帕克斯頓也對推特痛批，指推特違反川普的言論自由。