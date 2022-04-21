福遍縣教委賴斯拚連任 爭取華人支持

前僑務委員鄭昭(右二)向政壇友人推荐Jim Rice(右三)。(鄭昭提供)

福遍縣獨立學區 (FBISD)第三席學區教育委員吉姆‧賴斯（Jim Rice）自宣布競選連任以來，獲得很多華人支持，其中包括前僑務委員鄭昭，他說，Jim是非常優秀的教委，上任以來即為學區做很多公益，自己出錢出力，還貢獻自己所長。

鄭昭表示，賴斯是一位顧家的好丈夫，每天都會回家做飯給太太和孩子們享用，事業也非常成功，鄭昭推崇福遍縣選民出來支持他一票。

Jim Rice表示，「身為Fort Bend ISD學區委員，為自己做的服務感到自豪。在任職期間，我曾擔任教委會秘書，兩次擔任學區主席。目前我還在擔任學區副主席、治理委員會成員和審計委員會主席。我的目標一直都是為所有學生提供優質教育，支持我們的教師，參與社區活動，並保持預算 平衡。我對公共教育充滿熱情，並積極參與整個社區的教育領導職位。」

Jim Rice在2010年5月選舉中當選福遍學區委員第三席至今，他是Sugar Land居民，也是Rice & Gardner Consultants, Inc. 總裁和創始人。該公司是一家成立於2005年的工程和建築管理公司。擁有40多年的行業經驗，Jim Rice的專業認證包括獲得LEED認證的專業人士、CxA認證的聯合調試小組(ACG)認證的調試機構以及能源工程師協會(AEE)的認證建築調試專家。

Jim Rice認為，教育在為福遍縣、社區和國家，提供競爭優勢發揮著重要作用。他了解如何製作工資單、納稅和保持平衡的預算。

Jim Rice是居住在糖城40年的居民。他與妻子Mary結婚超過41年。他們的三個成年子女都是在FBISD高中畢業生，三個都是鷹級童軍。Jim Rice長年參與童軍志願活動。他積極參與社區活動，曾或目前在福遍經濟發展委員會和福遍縣商會的董事會任職。他是基督聯合衛理公會的成員。

Jim和已故的朋友鮑勃·麥克倫登（Bob McClendon）於2005年共同創立非營利組織Fort Bend Cares慈善基金會。該基金會在15年內為2005年福遍縣商會領導論壇班的畢業生，賴斯擔任福遍縣向該縣為弱勢青年服務的組織提供逾100萬元贈款。作為2005年福遍縣商會領導論壇班畢業生，賴斯擔任福遍縣商會教育部 門主席，並自願為包括本德堡掃盲委員會在內的許多當地非營利組織提供服務。

「我競選學區委員，是因為我相信我的領導能力和管理技能將幫助Fort Bend ISD教委會管理得當，為所有學生提供出色的教育」。

Rice表示，他正尋求連任，以繼續與教師、行政部門和社區合作，做出有利於所有學生的負責任的決定。」如需更多信息，請閱Jim Rice競選官網 www.jimricefbisd.com。