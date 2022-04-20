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德州家長送復活彩蛋 竟烏龍藏「成人貨」

編譯組／綜合報導
奧斯汀一所小學日前爆出「復活節烏龍彩蛋」事件。(Unsplash／Rodrigo Rodriguez)
奧斯汀一所小學日前爆出「復活節烏龍彩蛋」事件。(Unsplash／Rodrigo Rodriguez)

奧斯汀Gullet小學日前爆出「復活節烏龍彩蛋」事件引發關注。一名向孩童們發送復活節彩蛋的家長，疑似因蛋不足，緊急之下不小心「拿錯蛋」，致使部分學童拿到的是內含保險套的「成人彩蛋」。

休士頓紀事報報導，德州大學教授，也是三名孩子的父親詹森（Nathan Jensen）表示，當學校通過電郵通知他這件事時，他起初很擔心，在社交媒體推文說「我不確定這人是不是奧斯汀怪人」。然而，根據詹森和其他家長多方了解後，發現這應該是起烏龍事件。

有家長在該帖上分享說，這名分彩蛋的家長是名藥劑師，在附近一家診所推廣安全性行為時，打扮成兔子。

詹森說，當該家長穿著兔子裝去接她二年級孩子時，卻被學生們「圍攻」，該家長遂向他們分發內含糖果的彩蛋。

然而彩蛋分完了，她打電話給丈夫求救，結果丈夫不小心抓錯蛋，「隨之而來的就是一片紊亂」詹森說。

根據KXAN電視台的一份報告，奧斯汀獨立學區正重新評估此事件發生後的安全議題。「我們正努力審查我們安全方案，確保不會再次發生這種行為」，學區一位發言人說，這是父母非常粗心和不恰當行為。

學校校長並致函家長，解釋該活動並非學校批准或在計劃之內。KXAN報導，官員們還與家長討論「他們的活動並不恰當」。

一些政界人士抓住此機會，展開反對在學校討論性問題的運動。德州檢察長候選人喬治P.布希（George P. Bush）在推特上分享KXAN故事，稱此事件「令人作嘔且非法」。

他推文說，「激進的左翼父母和學校管理人員失控，試圖在校園內剝削我們的孩子，作為未來檢察長，我會讓學區對他們未能保護我們的孩子們負責。」

學區 德州 復活節

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