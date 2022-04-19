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德州染疫住院 首度低於千人 州衛生廳稱99%居民有免疫反應

奧斯汀訊
99%德州民眾對新冠病毒有免疫反應，打疫苗是原因之一。(德州衛生廳)
99%德州民眾對新冠病毒有免疫反應，打疫苗是原因之一。(德州衛生廳)

德州因感染新冠病毒住院的人數，兩年來首度低於1000人，顯示疫情已趨緩和，但州衛生廳首席流行病學家日前所做的樂觀宣告，引起許多其他醫療專家側目。

根據德州衛生廳的資訊，4月初德州各地因新冠住院的人數是993人，上一次低於1000人的日期是2020年4月4日，那年7月住院人數最高峰時，竟達到1萬1000人之多。

州衛生廳首席流行病學家珍妮佛舒弗德醫師(Dr. Jennifer Shuford)指出，根據衛生廳所作的抗體研究(antibody study)，發現99%的德州居民對新冠病毒有某種程度的免疫反應(immune response)，其中有些人是打了疫苗，有些是被病毒感染過，因此她預期住院人數還會繼續下降。

貝勒大學醫學院教授勞勃阿特瑪醫師(Dr. Robert Atmar)指出，99%的免疫率聽起來高得不合常理，住院人數減少應該是omicron和BA.2病毒株導致嚴重疾病的機率很低而出現的好兆頭。另外，阿特瑪醫師提醒大眾，過去兩年中新冠病毒變異過許多次，如果未來出現比較重大的變異時，目前已有的免疫反應可能無法應付。

聖安東尼奧女子瓦格斯塔夫(Audrey Wagstaff)對富國銀行與東北浸信會醫院(Northeast Baptist Hospital)提出100萬元民事索賠訴訟，把她兒子在2020年4月10日因新冠病毒去世的責任歸於這兩家機構，她指責富國銀行在疫情爆發後，還讓員工近距離接觸，害她兒子被同事染上病毒，而醫院沒有提供合乎標準的治療，她的兒子才會在30歲的壯齡辭世，她於是在兒子逝世兩周年之際提訴。

法律專家指出，這宗訴訟根本不可能有獲勝的機會，但表示對瓦格斯塔夫同情，孩子英年早逝對做父母是終身的折磨，可是把所有相關的人都強扯進去，對自己的精神只有更多負擔。

德州 疫情 醫學

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