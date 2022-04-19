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國泰銀行60周年慶 全美各地分行開放參觀3天

記者封昌明／休士頓報導
國泰銀行休士頓分行經理Chad Madison(左六)帶領分行所有員工與客戶同慶60周年。 (記者封昌明／攝影)
國泰銀行休士頓分行經理Chad Madison(左六)帶領分行所有員工與客戶同慶60周年。 (記者封昌明／攝影)

國泰銀行為慶祝成立60周年，4月18日起至21日在全美各地的分行舉辦為期三天的開放參觀(Open House)活動。18日在百利大道上的分行也在分行經理Chad Madison及商業貸款部經理黃祖壽的帶領下，準備了各式點心、飲料供上門的客戶無限暢遊，員工們也開心迎來祝賀的賓客，來賓紛紛在直立的招牌上簽名留念，共同祝賀國泰銀行60歲生日快樂。

1962年，國泰銀行為服務南加州的華裔移民社區應運而生，成立之初，該行的金融服務讓客戶能具信心踏上逐夢之旅，從創業、買房到供子女上大學。60年來國泰銀行與客戶、員工和社區共同成長，於1990年開始在那斯達克上市，1999年擴展到東岸，如今已在加州、紐約州、華盛頓州、伊利諾伊州、德州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、內華達州和新澤西州開設了50多家分行。在大中華區，於1985年在香港開設第一家海外代表處，目前在香港設有一家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。

歲月變遷，國泰銀行表示牢記使命，緊跟該行創辦人的步伐，勇往直前、不斷超越，堅定地為客戶提供有效的金融支持。國泰銀行瞭解客戶的獨特需求和目標，並重視每次與客戶的互動；提供多種金融工具支持客戶的金融之旅，從日常交易到複雜的貸款需求一應俱全，為客戶邁向下一步鋪平道路；該行致力於開展各種金融普及知識項目，並通過支持非盈利機構、學校和綠地建設，不斷加大對社區的支持。國泰銀行深信功夫不負有心人，每一位員工全力以赴、保持發展勢頭，即可持續取得成功。

國泰銀行表示，成立60周年是慶祝傳承企業文化的時刻，同時也將開啓該行的新篇章。值此奔赴下一段旅程之際，國泰銀行收購匯豐銀行在西海岸的分行和資產，進一步堅定該行開拓進取的信心和決心，並將繼續提升客戶體驗、滿足客戶需求、實施更廣泛的數位服務並探索新的金融技術，為客人提供更便利的銀行服務；最重要的是貫徹國泰銀行銳意進取的創新精神以迎接未來，為實現客戶的抱負和追求而全力以赴，竭盡所能和客戶一起實現理想。

國泰銀行提供廣泛的金融服務；目前在加州設有38家分行、在紐約市設有10家、華盛頓州四家、芝加哥三家、德州兩家、馬裡蘭州、麻州、內華達州、新澤西州和香港各一家，並在北京、上海及台北設有代表處。國泰銀行網站為cathaybank.com，國泰萬通金控網站為cathaygeneralbancorp.com。

休士頓分行地址：9440 Bellaire Blvd Suite 118 Houston TX 77036，電話：713-278-9599。

國泰銀行休士頓分行商業貸款部經理黃祖壽(左二)帶領貸款部員工合影，慶祝60周年慶...
國泰銀行休士頓分行商業貸款部經理黃祖壽(左二)帶領貸款部員工合影，慶祝60周年慶。(記者封昌明／攝影)

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