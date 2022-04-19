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摺紙大師傅凱紀錄片「Foldtastic」 周末休城放映

休士頓訊
摺紙大師傅凱紀錄片，已獲三項最佳電影記錄短片獎。（傅曉薇提供）
摺紙大師傅凱紀錄片，已獲三項最佳電影記錄短片獎。（傅曉薇提供）

已獲三項最佳電影記錄短片獎「Foldtastic」將於4月23日(周六)下午3時在休士頓Memorial City Mall購物中心二樓CINEMARK電影院放映。這部電影在休士頓第55屆國際電影節( International Independent Film Festival/WORLDFEST Houston)北美首映。

這部影片記錄摺紙大師傅凱(Kyle Fu)20多年的摺紙藝術家生涯，傅凱是藝術畫家、老師、電影製片人、舞台劇英文原作劇本獎得主、電視中英雙語脫口秀節目主持人和摺紙藝術大師。

傅凱在8歲時開始跟姊姊學習摺紙。他教授了有超過25年的成人和兒童摺紙課，其中也包括自己創造設計超過百種的摺紙藝術作品，他利用摺紙藝術品做慈善。包括為事業組織籌款、娛樂節慶表演，也用摺紙藝術和醫學界合作針對人的身心健康的重要研究。

他是唯一獲得美國三家美術博物館展出作品的藝術家，包括亞特蘭大Booth Western Art Museum、德州Cowboy Art Museum of Texas和Karate Sports Museum of North America。他摺紙設計的紙摺形成的黃銅鑄馬在美國各地戶外植物園展出，在過去十年中作品收入已超過百萬美元。這使他成為第一位獲得美國最高摺紙藝術作品的華裔移民藝術家。

休士頓摺紙博物館是傅凱註冊的非營利性質博物館，其宗旨是注重摺紙藝術教育。摺紙藝術它最早起源於中國，而世上很多人錯誤認為摺紙起源於日本。

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