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艷麗藍龍沖上德州海灘 有劇毒不可碰

編譯組／綜合報導
海洋生物「藍龍」有劇毒素，只可觀賞、千萬不可觸碰。(Mission-Aransas Reserve臉書)
海洋生物「藍龍」有劇毒素，只可觀賞、千萬不可觸碰。(Mission-Aransas Reserve臉書)

德州公園與野生動物局的人員，在基督聖體市的海灘上發現幾隻極為稀有的「藍龍」(blue dragons)，這種海洋生物的毒素比蜂毒還恐怖，如果在海邊發現，千萬只可觀賞、不可觸碰。

德州公園與野生動物局(Texas Parks and Wildlife)於6日(周三)在官方臉書網頁上，放了藍龍的照片，並呼籲民眾看清牠們的獨特長相，絕對不要去觸碰。藍龍是一種海蛞蝓(sea slug)，有非常鮮豔的藍色，體長最多只有3公分，牠們通常生存在外海，很少在海岸邊出現，因此很少人見過這種外貌奇特的生物。到海邊游泳的人，害怕被水母螫到，尤其最怕僧帽水母(Portuguese man o' war)，被僧帽水母螫到，會讓人痛不欲生。

該局的科學主任馬克費雪(Mark Fisher)指出，僧帽水母和藍龍都很少在海灘附近出現，僧帽水母其實不只是水母，而是由許多水螅體和水母體聚集成的共生群落，每一個體都高度專門化，成為相依相存的群體，無法單獨存活。僧帽水母很少被單獨發現，而是成百上千的隨水流和氣流漂到同一個區域。

藍龍則是僧帽水母的剋星，藍龍幾乎全以僧帽水母做食物，它並且接收僧帽水母的毒素，作為剋敵的武器，毒素從刺細胞輸進敵人的表皮之下。該局指出，在野馬島州立公園(Mustang Island State Park)大約100米長的海灘段落上，一共發現了四隻已死的藍龍，牠們應該是被大風吹上海灘的，另外，該局的人員還發現許多藍鈕扣(blue buttons)和暴風螺(storm snails)，藍鈕扣很漂亮，可以放在手掌上觀賞，暴風螺是把藍鈕扣當食物。

海洋生物「藍龍」有劇毒素，只可觀賞、千萬不可觸碰。(Mission-Aransa...
海洋生物「藍龍」有劇毒素，只可觀賞、千萬不可觸碰。(Mission-Aransas Reserve臉書)

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