德州州長邊境政策政治收益大 競選連任更強勢、具「總統相」

對墨西哥抵美卡車進行攔檢，對州長艾伯特的政治道路上，在短期內有所幫助。(美聯社)

德州 州長艾伯特（Greg Abbott）近期對墨西哥 抵美卡車進行邊境 攔檢等行動，似乎對他的政治道路上，在短期內有所幫助。部分專家甚至將其最近強硬的邊境行動，形容他不僅在競選連任上更加強勢，甚至具有「總統相」。

達拉斯晨報報導，邊境檢查政策推出後，邊境交通大亂，入境美國的卡車在橋上停滯12小時，也造成貿易紊亂。為解決此問題，墨西哥四個州日前迅速與德州簽署阻止非法移民備忘錄，以換取德州對每輛入境卡車進行安檢的政策。

奧斯汀德州大學德州政治計畫主任漢森（James Henson）說，即使墨西哥邊境領導人，對他們州政府在做的事情，並未增加很多實質內容，但對共和黨來說，艾伯特這些政策導致的「光學效果」還是很好。

「他看起來像政治家，對嗎？」漢森說，「我故意不使用總統這個詞，但你知道我的意思。艾伯特開始表現自己在做的一些有成效的事。」

儘管艾伯特並未對是否有興趣競選2024年總統大位表態，但聖安東尼德州大學政治學家那瓦羅（Sharon A. Navarro）敢使用「 Ｐ」字，儘管她對最近艾伯特的邊境行動評為「一種政治戰略」，但「他幾乎看起來像總統」。

她說，艾伯特利用選民對邊境的恐懼，「通過簽署基本上並無顯著差異的協議，讓外界認為他正在做一些事情來遏止移民潮。」

外界對艾伯特評價並不一致。休士頓大學政治學家柯爾蒂納（Jeronimo Cortina）對艾伯特邊境措施感到「喜憂參半」。

柯爾蒂納說，美國邊境州州長，就國家移民政策失敗，向白宮和國會施加壓力是洽當的，但他也表示，由於車輛在邊境橋上等待數小時，卡車上腐爛的柑橘，可能阻礙艾伯特吸收南德州西裔選票。

德州農業廳長（Texas Agriculture Commissioner）米勒（Sid Miller）抨擊艾伯特的卡車檢查命令。他認為州長此舉並無好處。「他們沒抓到非法分子，沒找到任何毒品」他說，「我們可通過談判做同樣的事。」

不過，在日前福斯新聞Tucker Carlson Tonight節目中，艾伯特說，他通過給墨西哥經濟施加痛苦，贏得讓步。

他說，德州主要訴求，是要求墨西哥北部各州加強並阻止這些非法移民進入美國，「若墨西哥官員違背承諾，他可能恢復卡車檢查。」

但據估計，德州每天因密集的卡車檢查，損失超過4.5億元，僵局期間，部分代表農產品銷售商與卡車司機團體請求艾伯特撤回該命令。

然一些大型貿易團體認為「合法的商業並不受阻礙」並讚揚艾伯特與墨西哥邊境州長達成的安全協議。

然保守的「華爾街日報」對艾伯特行為表示反對，社論中稱「他的卡車檢查，讓德州人和美國人付出代價，卻沒有採取任何措施保護邊境安全」。

社論寫道，儘管拜登可能會取消驅逐抵達邊境的單身成年人和家庭的「第42章」（Title 42）公衛命令，但可能尋求庇護的移民，將在非入境口越過邊境，而非越過橋梁。

但一些分析人士稱，從公共關係角度看，艾伯特可能從邊境政策中獲得更多勝利。