4月第一周 休士頓驅逐房客全國第二高

休士頓紀事報報導，自新冠肺炎疫情爆發以來，德州 最大城市驅逐房客申請飆升至最高點。聯邦租金 援助經費枯竭，生活費上漲，使陷入困境的租屋者更顯困難。

普林斯頓大學研究驅逐問題的驅逐實驗室（Eviction Lab）追蹤這些城市驅逐數據顯示，休士頓、達拉斯和福和市（Fort Worth）等城市房東 ，申請驅逐數量為全國最高，自疫情爆發以來，這些地區房東共提出3萬7000多件驅逐申請。

該實驗室追蹤全美31個城市中，休士頓地區在4月的第一周，驅逐房客數量達全美第二高，僅次於紐約市。達拉斯與福和市和鳳凰城，名列每周驅逐數量的前五名。

此外在奧斯汀，自去年大多數驅逐禁令結束後，驅逐數量也暴增至排名第八，僅次於拉斯維加斯和費城。

驅逐數量節節高升的主要原因，是政府驅逐禁令到期，聯邦租金減免資金幾乎用罄。過去兩年多，許多大城市租金呈兩位數增長，加上不斷上揚的通膨，許多家庭甚至難以支付食品與雜貨等費用。

直到最近，奧斯汀頒布該州最嚴厲的驅逐禁令，以幫助城市貧困居民。根據Apartment List數據，自2020年3月以來，奧斯汀租金上揚21%以上，比德州任何其他主要城市都快。疫情期間當地房價飆升，根據奧斯汀房地產經紀人委員會數據，上個月奧斯汀房屋中位數超過60萬元。

自去年12月，奧斯汀和特拉維斯縣（Travis）驅逐禁令到期以來，房東在四個月內提交超過2500起驅逐案件，超過2020年3月至2021年底的21個月。

奧斯汀建設和加強租戶行動（Building and Strengthening Tenant Action）發言人Mincho Jacob說，「我們將看到這一數字以一種非常激進的方式增長。你看到的是驅逐、中產階級化和掙扎生存的人們，基本上沒受到保護。」

德州公寓協會（Texas Apartment Accosicaiton）政府事務部副主席明茲（David Mintz）說，很多情況下，房東會等上幾個月，等待房客提出補租或獲得租金援助，隨著這筆資金枯竭，房東只能驅逐。

疫情期間，聯邦財政部已向德州撥款超過37億元，資助該州租金減免計劃與當地租金援助計劃。

如今這筆錢幾乎花光，其中部分已被聯邦收回，因花得不夠快。今年3月，財政部從德州九個城市與縣的租金計畫中，收回1000萬元。

與此同時，財政部又撥出7060萬元，用於德州租金減免計劃，但其中許多計劃都沒接受新的補助申請，因相關單位試圖用這筆資金，解決先前積壓的申請案件。

德州對租客未來保護並不清楚。根據德州最高法院緊急命令，地方治安官需讓法律援助團體或志工代表，替面臨驅逐的房客提供法律建議。

若房東確認他們申請租金援助，或已加入租金減免申請，最高法院命令法官推遲驅逐案件。但上述這項命令即將於5月到期，目前不清楚是否延續。