學校圖書館藏書 須遵照指引規範

德州圖書館藏書種類將聽取家長意見。(德州圖書館委員會)

德州州長五個月前責成教育 廳(TEA)制定公立學校圖書館 規範，這份指引於11日公布，TEA指示各學區 遵照辦理購買、陳列書籍的事宜，並須聽取家長的意見。

疫情期間學生在家上課，家長對孩子的學業有較多的參與，他們發現學校的圖書館中有些書籍內容不當，譬如描述生動的性行為、口交(oral sex)、肛交(anal sex)、同性戀者的性行為等，他們在學區會議上發聲，指責這類書籍是淫穢的(obscene)，對孩子沒有教育價值，只有壞的影響。

艾伯特州長五個月前發布兩份備忘錄，並責成TEA給公立學校圖書館制定規範。這份規範11日出爐，各學區必須全面篩檢現有藏書，把淫穢內容的書籍清除，將來購買新書之前，必須先把書單交給學區委員會審查，如果家長對圖書館中某本書籍不滿意，委員會必須開會討論，決定是否剔除。

為了讓公立學校圖書館的人員確實遵行新規範，TEA特別提醒各學區：州法規定，把不恰當的材料(inappropriate materials )交給未成年人，是屬於刑事犯罪(crime )。TEA廳長麥可莫拉斯(Mike Morath)11日並給州長發公開信，表示該廳已完成州長交付的任務。

但學區(school district)大體上是地方的獨立政府單位，由民選的教委或理事(trustees)來治理，因此並沒有義務要按照州政府的規定來辦事，所以新的規範可能成為學區與TEA或其他州政府單位起爭執的地方。

德州專業教育家協會(Association of Texas Professional Educators )執行總監夏儂霍姆斯(Shannon Holmes)表示，各學區應該尊重當地社區的意見做客觀的決定，不要成為州政府領導人政治操作的卒子。共和黨籍州眾議員麥特克勞斯(Matt Krause)去年10月開出一張書單，上面列了大約850本他認為學校不該收藏的書。