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州長歧視變性者 兒童福利局員工辭職大增

休士頓訊
兒童福利局人員不滿政策而辭職，恐讓真正的虐待兒童案件被忽視。(德州家庭與保護服務廳)
兒童福利局人員不滿政策而辭職，恐讓真正的虐待兒童案件被忽視。(德州家庭與保護服務廳)

兩個月前艾伯特州長下令兒童福利局調查變性兒童的家長，該局的一些工作人員已經因而辭職，社會福利專家認為這種趨勢會讓真正的虐待兒童案件被忽視。

美國醫師學會AMA(American Medical Association)官方的意見是：如果兒童對自己原本的性別不認同，家長幫助孩子找醫師，朝改變性別的方向前進是比較健康的方式。保守的人士則認為，每個人的性別是上天給的，要快樂地接受自己的身分活出健康的人生，吃異性賀爾蒙、動變性手術會給自己造成更嚴重的問題。

德州論壇報婦女健康專題記者克里班諾夫(Eleanor Klibanoff )，最近接受全國公共廣播電台的艾莉莎張(Ailsa Chang )採訪，克里班諾夫指出有些社福人員已經辭職，因為他們對州長的政策不敢苟同，除了辭職別無他法。這些人對原本的職位已不戀棧，辭職之前他們穿著「別騷擾變性兒童」(don't mess with trans kids )的T恤衫上班，在工作區掛上彩虹旗(rainbow flag)，替變性兒童和他們的家長伸張正義，當上級給予斥責時，他們把一張辭呈扔在老闆桌上。

克里班諾夫同時指出，由於州長的命令受到法律挑戰，目前社工並不需要執行該項政策，因此另有一些社工抱著觀望的態度，以消極方式不去執行州長的命令。兒童福利局一向是人員異動頻繁的單位，他們每天所做的事不是快樂的工作，調查虐待兒童案件給自己的生活造成負面影響，如今還要去調查醫療專家認同的變性案件，只會讓求職者更不願加入兒童福利局。

另外，有些社福專家認為，把該局的焦點放在調查變性兒童家長，會使真正的虐童案件被忽視，目前寄養兒童(foster care)系統中，虐待兒童的案件積壓太多、難以處理，州長不正視這種危機，反而為政治前途作出反其道而行的決策，受虐兒童何時能見天日？

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