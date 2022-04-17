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亞洲餐廳月起跑 今年盼吸引200業者參加

休士頓訊
此次講座參與者眾多，會後合影後，更紛紛表示學習到很多資訊，（亞裔商會提供）
此次講座參與者眾多，會後合影後，更紛紛表示學習到很多資訊，（亞裔商會提供）

休士頓亞裔商會於4月11日在Tracy Gee中心舉行「亞洲餐廳月」第一場關於餐廳廚房衞生健康及消防安全講座。此講座對象為餐廳經營者與餐飲供應業者，講員為哈里斯縣公共健康部門的Evelin Pollock，以及哈里斯縣消防警察局副局長Chad Shaw。此活動由亞裔商會及哈里斯縣第四區社區協力部共同舉辦。

商會主席李雄表示「亞洲餐廳月」活動即將在5月開跑，很多參與者都是商會會員。去年有100家業者參加，今年目標200家。期待餐飲業者踴躍加入行列，共襄盛舉。

第四區社區協力部代表則表示，中小企業在商會展現力量。而餐廳在疫情期間生意受影響，所以相關活動很重要，希望每年每個商會都能支持舉辦。

講員Pollock以圖片舉例各種廚房食品及用品衞生安全相關，以及部門人員登門檢查及協助的種種細節，回應主席李雄的問題。她也表示，在真正下令關閉餐廳前，有時間進行諮訊指導及聽證的機會。她指出，公衛部門不是因為餐廳違規而處罰業者，而是要幫助大家加強衞生安全的教育，以保障理想的營業環境。

消警局副局長Shaw 介紹消警的職務範圍及訓練。（亞裔商會提供）
消警局副局長Shaw 介紹消警的職務範圍及訓練。（亞裔商會提供）

針對提問如果遇到故意找麻煩的人，相關部門如何判定對錯？Pollock強調，一定會經過仔細調查並繼續溝通細節。業者需要區分的是，休士頓市及哈里斯縣在相關規定上存在著差別。但也都以德州州法為依歸。而且市和縣間不重疊但可以互相連結，也可以幫助業者轉達資訊。Pollock提供連絡電話713-274-6452 電郵地址 [email protected]

亞裔商會主席李雄(講員)表示「亞洲餐廳月」活動即將在5月開跑。（亞裔商會提供）
亞裔商會主席李雄(講員)表示「亞洲餐廳月」活動即將在5月開跑。（亞裔商會提供）

消警局副警長 (Operations Deputy Chief, Fire Marshal Office ) Shaw首先介紹消警的職務範圍及訓練。他強調餐廳等場所的火災造成驚人的人身安全及財產威脅，全美紀錄顯示有五分之三的餐廳火災發生原因為烹煮器材。而如何最有效的防範餐廳火災的方法，就是保持清潔以及著重檢查。

他列舉電線、抽風設備、及滅火器的基本保養檢修標準。其中專供營業餐廳廚房使用的Class K銀色滅火器，引發大家熱烈討論。其他包括安全門及逃生路徑、堆積雜物、警報器及噴水器的定期保養、易燃物品勿近爐火等，都是營業厨房要時時注意的安全事項。

另外除了所有營業餐廳都需有基本火警規範許可外，根據餐廳規模、超過100磅液化碳的通風及偵測相關等，都需要申請許可。Shaw 並列出哈里斯縣消警局電話713-274-1730，電郵地址[email protected]

此系列講座接下來還有三場，分別是4月19日的Zoom線上舉行「通過有效節能節約花費」；5月3日的Zoom線上舉行「極大化電子商務科技及賺取新穫利」；5月9日的現場講座「餐廳業者所面對關心問題的最佳操作」。免費登記請至亞裔商會網站 asianchamber-Hou.org/restaurantseries。

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