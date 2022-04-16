自領30萬加班費 警察局長被迫辭職

大休士頓地區泉谷村警察局長洛伊德艾文斯。(ABC 13)

休士頓 西邊幾哩處的泉谷村(Spring Valley Village)，是一個小小的富裕城市，市府律師最近發現警察 局長給自己批准約30萬元的加班費後，引發民怨沸騰，局長於12日(周二)晚間的市政特別會議上宣布辭職。

泉谷村只有幾千位居民，這裡處處是豪宅，是高收入人士樂於定居的好地方。市府律師最近在稽查中發現，年薪15萬元以上的警察局長洛伊德艾文斯(Loyd Evans)，在2020年的九個月期間，給自己批准了18萬9038元的加班費，2021年又給自己批准了9萬6040元的加班費，也就是那兩年他從市政府一共賺了60萬元。

艾文斯局長是屬於豁免雇員(exempt employee)的身分，照理說加班是不付加班費的。政府的高層官員以及公司的高薪職員，通常都是豁免雇員，他們的職責很特別，不是按時、按件計酬的性質，他們如果不在正常工作時段盡責做完事，反而在下班時段中繼續拖磨領加班費，會讓自己薪酬大增。在泉谷村這樣的寧靜社區，警察沒多少事，本薪之外還領了將近30萬加班費，實在令人驚訝。

醜聞爆發後造成民怨沸騰，市民對市議會和市政經理強烈抨擊，要求把艾文斯局長立即革職查辦。在12日晚間的特別會議上，艾文斯宣布辭職，但表示自己沒有做錯任何事，加班費是他該得的。他沒有確切說何時正式下台，令許多市民覺得他只是在拖延，事隔幾日輿論沉寂，或許他又戀棧不去。

關於他濫權給自己批准的加班費，他的律師阿嫚達波林(Amanda Bolin)指出，得到那些錢絕對不是刑事犯罪的行為，如果市政府想索回，到時在法庭上合約內容曝光，大家就會知道他沒有違法。