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德州消防員智利尋親 填補人生「5分鐘空白」

編譯組／綜合報導
泰勒葛拉芙被偷賣到美國，智利生母卻被告知兒子出生後夭折。(休士頓消防局推特／ABC13)
泰勒葛拉芙被偷賣到美國，智利生母卻被告知兒子出生後夭折。(休士頓消防局推特／ABC13)

休士頓消防局38歲消防員泰勒葛拉芙(Tyler Graf)，最近企圖尋找親生父母親時，發現自己是在政府與教會勾結串通中被醫院人員偷走的，日前他專程到智利(Chile)與親生父母和妹妹團圓。

泰勒從小就知道自己是被領養的，他的養父母是白人，而他是西裔，但養父母待他視如己出，他從小在葛拉芙家得到完整的關愛和照顧，完成學業後受訓成為消防員。他結婚生子以後，希望能知道自己的身世。他表示，他對自己人生的了解，就好像晚了五分鐘進戲院的觀眾，不知道電影劇情是怎樣開始的。

他向當初安排領養的機構聯繫以後，有一天接到一通電話，電話另一端的人要他先坐下，然後告知了驚人的內幕：他是1983年出生於智利的一間醫院，出生後不久被醫院的人員送交領養機構，然後被送到美國讓葛拉芙夫婦領養，但葛拉芙夫婦並不知道泰勒是被人從生母那裡偷走的。

1970-80年代，智利是由獨裁者皮諾謝(Augusto Pinochet)統治，政府機關和天主教會勾結串通，智利至少有數千名有家的新生兒在政府與教會的計謀中，被偷走然後送到世界各地讓人領養。泰勒的母親當時被醫院告知新生兒已病死，孰知38年後發現兒子活得好好的，心中自然充滿驚喜。

當泰勒知道他的生母還健在時，他馬上安排到智利與他們見面，他還發現自己有一個親妹妹，他們到溪邊垂釣、戲水、野餐，享受故鄉的好山好水，他拿出吉他自彈自唱，悠揚的樂聲在山谷間縈繞迴響。親生父母住在鄉下，住屋當然沒有養父母的那麼華美，但他表示物質環境並不重要，親情才是最重要的。泰勒表示自己的際遇其實相當幸運，現在他有兩對愛他的父母，他的人生無憾矣。

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