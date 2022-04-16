盜賣他人房產 德州男換來40年牢飯

德州屢見長者或已故者土地房產遭盜賣。(Unsplash/Kiko Camaclang)

休士頓 南邊近郊的奧文市(Alvin)，一名54歲男子把別人的房子冒充成自己的來賣，前後獲利至少44萬2000元，陪審團判他重大盜竊罪名成立後，他將坐牢40年之久。

哈里斯縣檢察長(Harris County District Attorney)金奧格(Kim Ogg)於9日(周六)宣布，奧文市民羅茲二世(Juchway Rhodes Jr.)屢次把年長者或已故者的房產拿來出售，他先假造出房產權狀(property deed)，上面印的是他的名字，然後向英文不好、對美國制度不瞭解的買家兜售，而且大多是用現金作為頭款。

以德州房地產 炙熱的現況，加上羅茲二世的出價比市價低，吸引許多買家趨之若鶩。這種騙術當然很快就被發現，他後來被警方逮捕，檢察長辦公室對他提出「累計超過30萬元盜竊」(aggregate theft of over $300,000)的重罪名。

檢察長金奧格指出，這種犯罪傷害到兩群人，一是給年長屋主或已故者的親人造成許多麻煩，一是給買家製造出金錢損失和法律糾紛，這種風氣如果蔓延開來，必然讓大眾對社會和制度產生重大疑慮，妨礙民眾的生活與房地產交易的秩序，因此必須嚴懲以儆效尤。羅茲二世第一次作案得逞後，又屢次重施故技，前後獲得至少44萬2000元的不法利益。

他的庭審於4月1日開始，經過五天的聽證後陪審團於7日(周四)判決他的罪名成立，這項罪名至少要坐牢25年。罪名成立之後，法官或陪審團會另外擇期宣布刑罰，但羅茲二世與檢察長辦公室達成協議，同意接受40年的監禁，檢察長金奧格遂於9日宣布定案。