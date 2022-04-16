孤星行動成效不彰 指揮官遭撤換

奉命執行「孤星行動」後，德州國民兵屢傳爭議。（德州國民兵臉書）

艾伯特州長動用一萬名國民兵 防邊的「孤星行動」，耗資巨大又成效不彰，軍事時報(Military Times)13日(周三)報導，任務指揮官已被州長用作代罪羔羊(scape goat)。

總統是美國四軍的最高統帥(Commander in Chief)，州長則是一州國民兵的最高統帥，有權任命、撤換州國民兵的指揮官。去年9月孤星行動(Operation Lone Star)啟動以後，艾伯特州長10月指示部屬在邊境 城米慎市(Mission)安排大陣仗儀式，任命尤利斯准將(Brig. Gen. Monie Ulis)為孤星行動的任務指揮官，背景中有許多排列整齊的軍車和全副武裝的軍人。

這項任務耗資巨大，目標又不明確，奉派離開妻子(或丈夫)、兒女的國民兵每天枯守崗位，食宿有許多不便，以致怨聲載道，但州長堅持這項任務萬分重要。1月份國民兵空軍支部給出任務的軍人做調查，那項調查的結果被軍事時報取得，發現官兵普遍對孤星行動不滿。

軍隊裡的人事通常不向外界通報，但軍事時報與德州 論壇報聽說尤利斯准將已遭撤職後，向德州軍務廳(Texas Military Department)詢問，該廳的發言人證實此事，指出尤利斯准將現在全心專注在監督陸軍德州國民兵(Army National Guard forces)的工作，不再兼任孤星行動的任務指揮官。

孤星行動的新指揮官是伯克准將(Brig. Gen. Win Burkett)，他不久前才接任德州第36步兵師(36th Infantry Division)指揮官的職務，現在也兼任孤星行動指揮官。

尤利斯准將不是第一名為孤星行動背黑鍋的將領，德州國民兵最高將領原本是女少將諾里斯(Maj. Gen. Tracy Norris)，她在3月14日被艾伯特州長撤去職務，改以空軍少將蘇爾澤(Air Force Maj. Gen. Thomas Suelzer)取代，諾里斯將軍的幕僚長布朗少將(Maj. Gen. James Brown)隨即在次日辭職，布朗是已退休的將領。