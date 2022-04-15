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德州少年得來速吸大麻 遭警意外撞見入獄

福和市訊
警員到華塔漢堡得來速點餐，意外逮到青少年吸食大麻。(示意圖，Whataburger臉書)
警員到華塔漢堡得來速點餐，意外逮到青少年吸食大麻。(示意圖，Whataburger臉書)

威奇他瀑布市(Wichita Falls)一名17歲少年碰上倒楣運，一大早在華塔漢堡(Whataburger)得來速被緝毒組警員撞見吸大麻，搜車時又發現一把手槍，兩罪併發被送進監獄。

根據法庭文件，5日(周二)早晨兩名威奇他瀑布縣地方檢察官辦公室緝毒組的人員，到中央高速公路(Central Freeway)旁的華塔漢堡買早餐，但是堂食的區域沒有開放，只能從得來速購餐。這時其中一位警員走向得來速點餐看板，先要查查早餐蜂蜜奶油雞肉三明治(Honey Butter Chicken Biscuit)有多少卡洛里，當他走過一輛排隊的車時，聞到濃濃的大麻味散出，一位少年坐在司機座位上。

執法人員遂在得來速車道出口等候，當那輛車拿到餐時，警員把司機叫到一邊，盤問他車上一共有多少大麻。少年回說：就這麼多，並把手上還在燃燒的大麻香菸交給警察。這就給了警員「有恰當理由搜查」(probable cause search)的根據，少年一看警察要全面搜車，向警員坦承車上有一把槍，但他說那是他已成年姊姊的槍，他姊姊有攜槍執照。

警察果然在司機座位下搜到一把黑色的格洛克手槍(Glock handgun)，那支香菸後來被驗出含有大麻，少年的名字叫唐諾文梅多斯(Donovan Meadows)。警方提出非法持有兩盎司以下大麻、非法持有武器兩項罪名，保釋金被法官訂為2500元。

大麻在德州還是違法的，但全國的趨勢是朝大麻合法化的方向前進，德州州議會民主黨議員早就贊成開放，如今也有許多共和黨議員不再反對，但多數的州民並不贊同允許民眾使用毒品。

大麻合法化 警察 德州

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