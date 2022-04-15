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聖安東尼奧機場禁祈福雞設店 最高法院：未違法

聖安東尼奧訊
祈福雞在加州聖荷西機場店面也曾遭到LGBTQ團體抗議。(CBS)
祈福雞在加州聖荷西機場店面也曾遭到LGBTQ團體抗議。(CBS)

2019年聖安東尼奧市政府拒絕祈福雞(Chick-fil-A)在國際機場開設店面的申請案，引起州長、州議會和保守人士憤怒提訴，德州最高法院判決市政府並未違法，把訴訟發回下級法院重審。

德州最高法院1日(周五)宣布這項判決時，令保守派基督徒大感驚訝，他們原先以為以過去一年德州在偏激傾右的諸多立法成就後，以保守派法官居多的最高法院必然會讓他們高興。這件訴訟在法庭纏訟許久，爭議之處在於祈福雞給予基督徒團體捐款，而受款對象公開反對同性戀、雙性戀和變性人(anti-LGBTQ)。

2019年聖安東尼奧國際機場新航廈竣工後，祈福雞申請在其中開設一家分店，市議會討論開案時，祈福雞給保守基督教團體捐款的內情曝光，市議會在3月通過決議，認為祈福雞有歧視心態，如果允許它在機場內開分店，會讓過境的LGBTQ旅客感到尷尬，因此沒有准許。州議會在那年稍後通過「拯救祈福雞」法案，並得到州長簽署生效。

那項法案規定，如果某個政府單位因為企業對宗教組織的支持而給予不利的對待，任何人都可對該政府單位提訴。接著市議員落選人范多倫(Patrick von Dohlen)依據新法控告聖安東尼奧市，並由知名律師密契爾(Jonathan Mitchell)掌理該案，艾伯特州長以及62位共和黨州議員給該案背書，來勢洶洶要把聖安東尼奧市政府打個落花流水。

孰知最高法院竟然判決聖安東尼奧市政府並未違法，更讓保守人士怒不可遏。代表市政府的律師連恩(Neel Lane)指出，最高法院的判決相當明確，希望控方就此打住，別再浪費納稅人的錢，不要繼續糾纏不休。

德州 機場 LGBTQ

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