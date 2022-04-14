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聖路易台灣學者研討會 4/30盛大舉行

休士頓訊

2022年聖路易台灣學者協會年度研討會，將在4月30日於聖路易華盛頓大學舉行。今年協會持續與駐休士頓科技組合作，並以「TSA-STL十周年繼往開來-連結台灣，凝聚精準健康人才」為主題，讓因疫情而失去交流機會的台美兩地精準健康人才可以再次交流。

在協會即將邁入第十個年的此時，讓過去和現今的專業人士們能在生醫專業上交流傳承繼往開來。活動內容也將針對台灣政府推動之「六大核心戰略」(之一)中的「台灣精準健康」，分析台美兩地文化環境及產業的硬體優勢，以及旅美台人的軟實力，共創大聖路易地區與台灣的雙贏局面。歡迎所有在大聖路易或其他地區的台灣人共襄盛舉。

該活動獲中華民國科技部海外學術研討會補助，與駐休士頓台北經濟文化辦事處科技組共同辦理，並感謝駐丹佛台北經濟文化辦事處、科技部新竹科學園區、駐休士頓台北經濟文化辦事處科技組以及Ariel公司（Ariel Premium Supply Inc.）林泰老闆的贊助與支持。駐丹佛台北經濟文化辦事處剛履新的黃世昌處長，及駐休士頓台北經濟文化辦事處科技組長游慧光也將出席。

聖路易台灣學者協會是由一群在美國密蘇里州聖路易的台灣學生、學者和業界專業人士所組成的社團，宗旨是連結所有在大聖路易地區生活，求學或工作的台灣人們，幫助不同專業領域的人士互相交流和經驗傳承。有關更多活動和協會的訊息請可參閱連結：https://tsastlorg.wixsite.com/tsa-stl。

休士頓 中華民國 密蘇里州

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