休士頓橡樹街診所 免費接送、華語協助預約

橡樹街診所華語服務專員舒漫(右)介紹接送病人的專車。（記者封昌明／攝影）

老人家到中國城看醫師，很多人都有接送問題。來自芝加哥 、全美有140餘家診所的「Oak Street Health」(橡樹街診所)，在大休士頓 地區第六家診所將在百利大道開業。凡是老人家居住在距診所十哩範圍內，該診所提供免費接送服務，而且有華語服務專員協助預約。

48小時內約見團隊服務、免費接送是該診所的宗旨，解決老人家叫車不便，兒女又要上班的困境。該診所華語服務專員舒漫女士說，橡樹街診所爭取把約見安排在24到48小時內，並保證醫師能按時會診。

舒漫表示，通常病人只面對一名醫師和一名護理師，但在橡樹街診所，每位病人都有一個五人團隊圍繞他服務：醫師、護理師、醫療助手、記錄員、社工。她補充道，「我們還有專人做所有文書工作，如填寫保險 公司表格等。社工則幫助聯繫上門護理、理療、訂購醫療器械等。而傳統的診所都沒有專職社工。」

舒漫表示，與一般診所不同的是橡樹街診所採用全新的醫療理念「價值至上」（value-based），而不是傳統的「按服務收費」（fee for service），所以在全美成長速度很快。

「價值至上」與「按服務收費」有何不同？舒漫指出，傳統的醫療服務模式是按服務收費，醫師會診病人，把帳單發給保險公司，保險公司按次支付。所以醫師約見的病人越多，掙的錢就越多。橡樹街診所採用全新的服務模式，「我們和保險公司簽約，如果病人能減少會診、住院，保持健康，我們就能賺錢。」

她說，「大部分醫師一年要會診2500名病人，我們每個醫師只會診750名病人，這樣確保醫師能和病人有更多交流，更能幫助病人康健，減少就診次數。」

許多患者在大多數醫師診所內就診時間都很短，治療計畫也很混亂。舒漫認為要改變這一切，需要有像橡樹街這樣的專業醫療機構來解決，保障患者最大權益。

舒漫強調，該診所的使命是重建應有的醫療保健，致力於建立一個國家初級保健服務平台，直接解決不斷上漲的成本和，這是美國醫療保健面臨的緊迫挑戰。

舒漫說，橡樹街是美國最常見的街道名稱，以它為名，是希望我們的診所有朝一日能像橡樹街一樣遍地開花。有任何疑問可電洽舒漫：713-597-0808。