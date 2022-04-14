阻墨國卡車入境 農業廳長反對：州長安檢是政治秀

墨西哥卡車司機封鎖道路，美國卡車難以南下。（CNN）

德州 州長艾伯特上周宣布，要在聯邦的邊境 檢查外，另外增加德州當地的車輛攔檢，以防堵不法情事。此舉除了導致墨西哥 卡車司機占據道路抗議示威，還讓同屬共和黨的農業廳長米勒（Sid Miller）公開呼籲艾伯特罷手，因為多一道安檢只會讓德州民眾沒有生鮮食物可買。

米勒是第一批公開反對艾伯特的共和黨人之一。他正要競選第三任的農業廳長，但卻也被視為艾伯特連任之路的威脅之一，因為米勒持續批評艾伯特的新冠防疫措施，也是前任總統川普的盟友之一。

德州州長艾伯特日前決定，因為聯邦政府終止邊境防疫措施，所以要在海關暨邊境保護局（CBP）完成通關檢查後，德州州警還要對入境貨車再度篩檢，「以確保沒有夾帶毒品、武器、違禁品或偷渡客進入德州」。但是這項命令卻被運輸商與卡車司機視為多此一舉，司機們更群聚在墨西哥邊境封鎖Pharr-Reynosa國際大橋，不讓南下車輛進入墨西哥。

米勒在給艾伯特的公開信中強調，在聯邦邊境檢查措施之外，多加一道德州自己的安檢，只不過是場政治秀，而且除了引發墨西哥北向貨車大排長龍，生鮮蔬果爛在車上外，還會讓德州民眾很快就沒有食物可買了，「艾伯特此舉是要謀殺經濟」，讓已經阻礙重重的供應鏈更難維持，更導致德州生鮮產業因為產品短缺而有苦難言。

農業廳長米勒(左)出面反對邊境攔檢，他是前任總統川普的盟友之一。（米勒競選網站）

因為艾伯特的加強攔檢，除了Pharr-Reynosa國際大橋的墨西哥一端出現攔路抗議車潮，墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）也出現類似抗議，導致德州艾爾帕索（El Paso）的貨物進出困難。米勒強調，拜登總統失敗的邊境政策，不該以過當的德州政策試圖扭轉，因為後者根本無益於防堵非法移民。

米勒強調，艾伯特的攔檢措施無力阻擋非法移民，但卻會讓一大堆酪梨、生菜、青椒、草莓、馬鈴薯爛在路上，不但德州與美國商人受損，民眾也同受其害。米勒說，聯邦既然已經部署了邊防人力，德州就不應該再浪費人力在邊界上，應該把資源用在刀口上，而不是拿來製造混亂。

Fresh Produce Association of the Americas的主席Lance Jungmeyer在給艾伯特的抗議信中指出，德州公共安全局的額外攔檢已經妨礙了邊境正常運輸，又無益於增加公共安全。他強調，超過90億元的農產品要從德州進口，德州政府的作為已然妨礙正常貿易。

Border Trade Alliance的主席Britton Mullen也反對德州片面執法，認為此舉已經侵犯了聯邦權限。非營利的Border Trade Alliance組成者包括美加墨的420萬貿易相關人士。

墨西哥官方與德州政府都不願回應CNN的提問，但是CNN指出單是10日當天就有2685輛卡車遭到二度攔檢，其中還有646輛不准入境，因為煞車故障或輪胎、燈號瑕疵，已構成嚴重安全威脅。但是兩大商會已經提交抗議函給德州政府，強調德州多餘的邊境攔檢已經妨礙美國、墨西哥與加拿大的正常貨品供應。