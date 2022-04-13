選區已重劃 芮久玟籲選民登記 支持哈里斯縣周浩恩出線

周浩恩向支持者介紹選區劃分，呼籲支持者踴躍投票。（記者封昌明╱攝影）

正協助哈里斯縣(Harris County)第四區區長候選人周浩恩(Ben Chou)競選的芮久玟表示，過去屬於第三區的大部分區域，已重新劃入第四區，選民應踴躍投票 支持這位華裔候選人。

芮久玟曾任哈里斯縣選舉事務部的華裔社區召集人，與周浩恩共事過，目前全力協助他爭取5月勝選出線，11月普選時贏得最後成功 。芮久玟極力說明這次選舉適用新的選區重劃地圖，選民應注意。

芮久玟說，美國憲法禁止地區之間存在較大（大於10%）的人口差異。基於哈里斯縣轄區可能會超過這10%的規定。哈里斯縣必須確保其選區地圖符合《投票權法》第2條以及美國憲法準則。以附合州法律要求，縣轄區必須根據每十年收集的人口普查 數據，這些區域會重新檢查，確定人口分布均衡，並在必要時重新分配涵蓋區域。

根據2020年美國最新的人口普查數據，德州 哈里斯縣估計人口為477萬9880人，在過去十年中增長了15%以上，而在過去一年的增長率為0.70%。哈里斯縣是德州第二大縣，全縣分為四個縣轄區。這四位縣區長的職責不僅僅是在哈里斯縣議會投票。他們還負責堅督及維修道路、社區治安、防止淹水等基礎設施的建設，提供社區服務中心並維護他們所在地區的公園。

由於自2010年以來，哈里斯縣人口增加了16.36%近70萬名居民，其中第三區和第四區的居民人數增長最快。由於每一個區必須佔該縣大致平均分配為25％相同的人口，因此新地圖必須將一些新增長分配到其他兩個區。目標是根據不斷變化的人口數字，重新劃定界限，並以公平反映的方式分配投票人口。

哈里斯縣委會在2021年10月28日特別會議上，批准了一張新的選區地圖。選區重劃考慮2020年美國人口普查中顯示的人口遷移變化。根據新地圖，大部分第三區重劃為第四區，而以往與第四區相鄰第三區的邊界，則重劃為新第四區的一部份。在新地圖下，Spring以及之前被視為第四區的Tomball和The Woodlands的部分地區將現在被重劃為第三區。華人較多的地區如Cypress也被重劃為新第三區的一部分。

哈里斯縣新的四個區，每一區的人口平均分配占該縣總人口 的25％(約 118萬3323 人) ，且18歲以上的投票人口(VAP-Voting Age Population)總數介於86萬8864至89萬3320人之間。第四區亞裔人口14萬4871人，18歲以上有11萬2861人。

芮久玟提提醒選民，2022年政黨決選重要日期：選民登記截止日期：4月25日。郵遞投票申請截止日期：5月13日。提前投票日期：5月16至5月20曰。選舉曰：5月24日。