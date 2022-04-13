我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

自行墮胎婦撤謀殺烏龍罪 檢恐遭冤獄求償

編譯組／綜合報導
自行墮胎女子何瑞拉被捕後無罪獲釋。(Starr County 縣警局)
自行墮胎女子何瑞拉被捕後無罪獲釋。(Starr County 縣警局)

德州南部邊境的斯塔縣(Starr County )，地方檢察官給一名自己做墮胎的女子冠上謀殺罪名，並將她逮捕入獄，三天之後卻又宣布撤銷罪名，這宗烏龍案勢必讓這名女子可獲高額賠償。

州議會通過嚴格墮胎法並由艾伯特州長簽署生效後，保守派的地方官員似乎覺得嚴厲打擊墮胎有強大靠山支撐，絕對不會有後顧之憂。根據德州論壇報的消息，斯塔縣女子何瑞拉(Lizelle Herrera)在1月自己做墮胎後出現問題，她上醫院求診，醫院依法向斯塔縣警局報案。地區檢察官拉米瑞茲(Gocha Allen Ramirez)組成大陪審團(grand jury)，聽證後陪審團日前對何瑞拉提出謀殺(murder)控罪。

縣警局於7日(周四)將何瑞拉逮捕入獄，保釋金訂為50萬元。何瑞拉的親人於9日(周六)繳了保釋金，她得以返家候審。孰料拉米瑞茲檢察官於10日(周日)宣布，詳細審查德州的法律後，檢察官辦公室發現州法規定：懷孕婦女不但不可因墮胎而被控謀殺罪名，也不能被控其他較輕的罪名。

這樁烏龍案顯示出執法單位在當今的保守風潮中強欲加罪的傾向，麥凱倫市(McAllen)的觀察家報(The Monitor)首先報導了何瑞拉被控謀殺入獄的消息，立即引發全國注目，法律專家給斯塔縣地區檢察官點醒，凸顯出檢警單位「執法卻不知法」的窘態。奧斯汀德州大學法學教授瑟珀(Elizabeth Sepper)指出，州法自始就規定不能對墮胎婦女提控，如今執法單位搞出這樁烏龍，必然讓何瑞拉有足夠的理由提出「冤獄」的民事賠償訴訟，檢察官辦公室輕率執法的方式，勢將讓府庫受到相當的損失。

墮胎 檢察官 德州

上一則

賓州郵差偷信中支票 得手近70萬 面臨數百宗罪名指控

下一則

中西部首州 伊州議會通過嚴打幽靈槍法案

延伸閱讀

槍殺搶劫維州73歲提款翁 2嫌落網

槍殺搶劫維州73歲提款翁 2嫌落網
自行墮胎婦女撤銷烏龍罪名 法界:檢察處恐遭冤獄求償

自行墮胎婦女撤銷烏龍罪名 法界:檢察處恐遭冤獄求償
自行墮胎違反心跳法 德州女遭謀殺罪起訴 檢撤告

自行墮胎違反心跳法 德州女遭謀殺罪起訴 檢撤告
德州女墮胎 違反心跳法遭謀殺罪起訴 檢撤告：她未犯罪

德州女墮胎 違反心跳法遭謀殺罪起訴 檢撤告：她未犯罪
奧克拉荷馬州新法禁墮胎 違犯醫師最高關10年 州長表明將簽署

奧克拉荷馬州新法禁墮胎 違犯醫師最高關10年 州長表明將簽署
肯塔基州 墮胎從20周縮至15周 郵寄墮胎藥物也將嚴限

肯塔基州 墮胎從20周縮至15周 郵寄墮胎藥物也將嚴限

熱門新聞

低收入者被查稅的機率高於高收入者三倍。(Unsplash網頁)

低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?

2022-04-08 18:37
德州部分選民不投票給喬治P.布希(右)，因為他是布希家族成員。(George P. Bush)

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

2022-04-08 12:34
密蘇里州觀光鴨子船2018年7月19日在石桌湖翻覆，導致17人喪生。(youtube截圖)

密州法官：鴨子船翻覆致17死 船公司無過失殺人

2022-04-06 12:18
受害人事發時所開的Lexus休旅車，至今仍未尋獲。(警方提供)

獨家╱芝華埠驚悚劫案 失蹤華男醫院尋獲 遭暴力劫車重創頭部

2022-04-12 10:00
大衛麥克邁可(David McMichael)將兒子的屍體留在自家廚房四年，已成白骨。他已被警方收押。(警方檔案照)

任令兒子枯骨躺廚房四年 德州警待解老者謎團

2022-04-05 17:48
華府平均的健身開銷過高，導致市民比其他地區民眾較少健身。（記者張筠╱攝影）

全美最健康城市 華府排第十

2022-04-06 02:15

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查