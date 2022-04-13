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奧斯汀12歲男童 跳過高中直接讀大學

奧斯汀訊
奧斯汀12歲男孩迪普海爾跳級讀大學。(KXAN電視台)
奧斯汀12歲男孩迪普海爾跳級讀大學。(KXAN電視台)

奧斯汀一名12歲男孩，下個月就開始上大學，他的天賦絕對高超，但他所秉持的信念是努力比天資更重要，讓人對他留下深刻的印象，期許他日後大有成就。

12歲男孩迪普海爾(Deep Hayer)的母親蘿茜(Rosie Hayer)向KXAN電視台的記者表示，迪普從很小的時候就顯出過人的智力，對任何知識都有強烈的求知慾，讓爸媽非常驚訝，小學一年級的時候他就讀得懂中學七年級的書，如今他正念初中，但中學的課業太簡單，迪普想給自己多一點挑戰，於是一家人討論是否讓他整個跳過高中，直接去念大學。

迪普把自己學業上能有這麼快的進展歸功於父母的教導，爸媽一向都花很多時間跟他一起探討各種課題，而他從父親那裡學到的最重要理念，就是「time on task beats talent every time」(專心努力永遠勝過天賦)，每當設定一個目標以後，就全神貫注的朝那個目標邁進，不達目標絕不中止。

迪普將會先念奧斯汀社區學院(Austin Community College)，這是比正規四年制大學低一等的高級學府，這裡的競爭比較小一些，學費則便宜很多，如果想省學費，是很好的踏腳石。迪普表示，他最屬意的是德州大學的奧斯汀主校，在奧斯汀社區學院選的課都是可以把學分轉到德州大學，絕對沒有浪費時間或金錢。

迪普指出，跳過高中直接念大學，剛開始覺得有些失落，尤其是不能跟同年齡的朋友朝夕相處、相隨遊樂，但是想到能夠更快的達成學業的目標，只好割捨這種失落感。在美華人的孩子資賦優異的很多，迪普的實例應該可以給許多家長做借鑒。

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