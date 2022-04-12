我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

哈里斯縣長3幕僚遭起訴 涉上千萬元新冠疫苗推廣合約

編譯組／綜合報導
哈里斯縣長伊達戈辦公室三名資深幕僚及助理涉案，行政大樓一度遭蒐查。(Harris County)
哈里斯縣長伊達戈辦公室三名資深幕僚及助理涉案，行政大樓一度遭蒐查。(Harris County)

哈里斯(Harris)縣長伊達戈(Lina Hidalgo)辦公室三名資深幕僚及助理，在涉及一項價值1100萬元的新冠肺炎疫苗推廣合約案中，遭重罪起訴，指控包括濫用官方訊息和篡改紀錄等。

休士頓KHOU 11電視台報導，根據法庭紀錄，這三人分別為鄧恩(Aaron Dunn)、納德(Wallis Nader)和特里安塔菲利斯(Alex Triantaphyllis)。

目前尚不清楚這些人是否以及何時計畫自首。

2021年6月，哈里斯縣將一份價值1100萬元的新冠肺炎疫苗推廣合約授予Elevate Strategies公司，然而相關單位發現，伊達戈辦公室部分員工，可能在該縣向公眾競標的幾周前，協助該供應商得到與合約相關內部消息，該合約因此接受調查。

根據搜查令，據稱伊達戈辦公室員工，努力確保另一家公司不會贏得競標。

搜查令稱，這些員工於2021年1月開始，與Elevate Strategies公司執行長Felicity Pereyra，就疫苗社區推廣進行溝通，這是在有關該合約進行公開競標前一個月。

2月招標書公開後，有四家公司申請競標。

該合約最終於2021年6月給了Elevate Strategies公司，但後來因該公司在公共衛生推廣方面缺乏經驗，以及據稱與當地民主黨籍官員有聯繫，於2021年9月終止。

2022年3月，當德州州警(Texas Rangers)和哈里斯縣檢察長辦公室，對哈里斯縣行政大樓進行搜查令，並調查涉案員工。

消息人士稱，當時至少有兩名員工的電腦和電話被沒收。

近期，德州州警調查伊達戈辦公室六名資深員工與伊達戈本人的谷歌帳戶，共查獲14份與疫苗推廣合同有關的谷歌文件。

對此鄧恩的律師聲明稱，「鄧恩是無辜的，他一直是誠實而敬業的公務員。他並未分享任何訊息，也並未犯下任何罪行，相信他最終會被平反。」

特里安塔菲利斯律師也發出聲明表示，「我們期待即將到來的法律訴訟，這將揭示這裡沒有任何不法行為的事實。」

疫苗 德州 新冠肺炎

上一則

槍殺搶劫維州73歲提款翁 2嫌落網

下一則

助民抗通膨 伊州新財年減稅18億

延伸閱讀

周浩恩力爭哈里斯縣區長出線 華人助5月黨內決選

周浩恩力爭哈里斯縣區長出線 華人助5月黨內決選
哈里斯縣房價增幅40年新高 自用住宅平均漲15-30%

哈里斯縣房價增幅40年新高 自用住宅平均漲15-30%
哈里斯縣產業稅漲幅超往年 不買賣仍須多繳稅

哈里斯縣產業稅漲幅超往年 不買賣仍須多繳稅
疫苗合約爭議 德州哈里斯縣長辯「經得起檢視」

疫苗合約爭議 德州哈里斯縣長辯「經得起檢視」
哈里斯縣府採購疫苗涉弊端 案情曝光

哈里斯縣府採購疫苗涉弊端 案情曝光
疑涉1097萬疫苗合約 哈里斯縣府突遭州檢警搜查

疑涉1097萬疫苗合約 哈里斯縣府突遭州檢警搜查

熱門新聞

低收入者被查稅的機率高於高收入者三倍。(Unsplash網頁)

低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?

2022-04-08 18:37
德州部分選民不投票給喬治P.布希(右)，因為他是布希家族成員。(George P. Bush)

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

2022-04-08 12:34
密蘇里州觀光鴨子船2018年7月19日在石桌湖翻覆，導致17人喪生。(youtube截圖)

密州法官：鴨子船翻覆致17死 船公司無過失殺人

2022-04-06 12:18
大衛麥克邁可(David McMichael)將兒子的屍體留在自家廚房四年，已成白骨。他已被警方收押。(警方檔案照)

任令兒子枯骨躺廚房四年 德州警待解老者謎團

2022-04-05 17:48
毛小孩可以幫主人省稅。(Unsplash.com)

你的毛小孩若身懷這些技能 可為主人省稅

2022-04-04 19:16
德州房市受首購族青睞。(德州住房社區事務廳)

海綿般效應 德州熱門房市狂吸首購族

2022-04-04 20:31

超人氣

更多 >
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售
房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注