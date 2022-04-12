哈里斯縣長3幕僚遭起訴 涉上千萬元新冠疫苗推廣合約

哈里斯縣長伊達戈辦公室三名資深幕僚及助理涉案，行政大樓一度遭蒐查。(Harris County)

哈里斯(Harris)縣長伊達戈(Lina Hidalgo)辦公室三名資深幕僚及助理，在涉及一項價值1100萬元的新冠肺炎疫苗 推廣合約案中，遭重罪起訴，指控包括濫用官方訊息和篡改紀錄等。

休士頓KHOU 11電視台報導，根據法庭紀錄，這三人分別為鄧恩(Aaron Dunn)、納德(Wallis Nader)和特里安塔菲利斯(Alex Triantaphyllis)。

目前尚不清楚這些人是否以及何時計畫自首。

2021年6月，哈里斯縣將一份價值1100萬元的新冠肺炎疫苗推廣合約授予Elevate Strategies公司，然而相關單位發現，伊達戈辦公室部分員工，可能在該縣向公眾競標的幾周前，協助該供應商得到與合約相關內部消息，該合約因此接受調查。

根據搜查令，據稱伊達戈辦公室員工，努力確保另一家公司不會贏得競標。

搜查令稱，這些員工於2021年1月開始，與Elevate Strategies公司執行長Felicity Pereyra，就疫苗社區推廣進行溝通，這是在有關該合約進行公開競標前一個月。

2月招標書公開後，有四家公司申請競標。

該合約最終於2021年6月給了Elevate Strategies公司，但後來因該公司在公共衛生推廣方面缺乏經驗，以及據稱與當地民主黨籍官員有聯繫，於2021年9月終止。

2022年3月，當德州 州警(Texas Rangers)和哈里斯縣檢察長辦公室，對哈里斯縣行政大樓進行搜查令，並調查涉案員工。

消息人士稱，當時至少有兩名員工的電腦和電話被沒收。

近期，德州州警調查伊達戈辦公室六名資深員工與伊達戈本人的谷歌帳戶，共查獲14份與疫苗推廣合同有關的谷歌文件。

對此鄧恩的律師聲明稱，「鄧恩是無辜的，他一直是誠實而敬業的公務員。他並未分享任何訊息，也並未犯下任何罪行，相信他最終會被平反。」

特里安塔菲利斯律師也發出聲明表示，「我們期待即將到來的法律訴訟，這將揭示這裡沒有任何不法行為的事實。」