達拉斯6旬男 任兒枯骨躺廚房4年

大衛麥克邁可(David McMichael)將兒子的屍體留在自家廚房四年，已成白骨。他已被警方收押。(警方檔案照)

位於達拉斯東北邊約150哩的新波士頓 市(New Boston)，警方得到密報前往一戶住宅探查，赫然在廚房地面發現一副枯骨，社區居民聞訊無不驚愕。

新波士頓市警局於30日(周三)宣布，該局接到密報後，派警員前往位於南梅若爾街(South Merrill Street)1200街段的一戶住宅敲門，一位年長男子把門打開後，警察 問他知不知道警察前來探察的原因，那名長者竟然坦白回說，是因為廚房裡的那具屍體。

接著那名年長男子把警察帶到廚房，地面上果然有一副白骨，景象十分駭人，警察從長者的身分證件上得知，長者的名字叫大衛麥克邁可(David McMichael)，年齡67歲。長者告訴警察那是他兒子傑森(Jason McMichael) 的屍骨，兒子是在2018年5月去世，但他似乎沒有告訴警方兒子的確切死因。

警察將大衛麥克邁可逮捕並控以「虐待屍體」(abuse of a corpse)的罪名，他暫時被關在雙州監獄 (Bi-State Jail) 。附近居民的震驚可想而知，但很多鄰居認為大衛麥克邁可顯然有精神問題，他應該被送入精神科醫院得到妥善照顧，而不是送到監獄跟罪犯關在一起。