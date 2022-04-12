我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

達拉斯6旬男 任兒枯骨躺廚房4年

編譯組／綜合報導
大衛麥克邁可(David McMichael)將兒子的屍體留在自家廚房四年，已成白骨。他已被警方收押。(警方檔案照)
大衛麥克邁可(David McMichael)將兒子的屍體留在自家廚房四年，已成白骨。他已被警方收押。(警方檔案照)

位於達拉斯東北邊約150哩的新波士頓市(New Boston)，警方得到密報前往一戶住宅探查，赫然在廚房地面發現一副枯骨，社區居民聞訊無不驚愕。

新波士頓市警局於30日(周三)宣布，該局接到密報後，派警員前往位於南梅若爾街(South Merrill Street)1200街段的一戶住宅敲門，一位年長男子把門打開後，警察問他知不知道警察前來探察的原因，那名長者竟然坦白回說，是因為廚房裡的那具屍體。

接著那名年長男子把警察帶到廚房，地面上果然有一副白骨，景象十分駭人，警察從長者的身分證件上得知，長者的名字叫大衛麥克邁可(David McMichael)，年齡67歲。長者告訴警察那是他兒子傑森(Jason McMichael) 的屍骨，兒子是在2018年5月去世，但他似乎沒有告訴警方兒子的確切死因。

警察將大衛麥克邁可逮捕並控以「虐待屍體」(abuse of a corpse)的罪名，他暫時被關在雙州監獄(Bi-State Jail) 。附近居民的震驚可想而知，但很多鄰居認為大衛麥克邁可顯然有精神問題，他應該被送入精神科醫院得到妥善照顧，而不是送到監獄跟罪犯關在一起。

警察 監獄 波士頓

上一則

華埠捷運站搶案頻傳 芝警局發警告

下一則

假逮捕令真騙錢 馬州警籲小心防範

延伸閱讀

紐約華埠新監獄擬開工 社區示威 怒斥亞當斯「騙子」

紐約華埠新監獄擬開工 社區示威 怒斥亞當斯「騙子」
首屆「德州大台盃」登場 各校留學生同場競技 相約明年卡城見

首屆「德州大台盃」登場 各校留學生同場競技 相約明年卡城見
任令兒子枯骨躺廚房四年 德州警待解老者謎團

任令兒子枯骨躺廚房四年 德州警待解老者謎團

德州頭號通緝犯 逃亡半年後達拉斯被逮

德州頭號通緝犯 逃亡半年後達拉斯被逮
技術問題、佛州風暴 西南航空達拉斯航班取消或延誤

技術問題、佛州風暴 西南航空達拉斯航班取消或延誤
達拉斯橡樹崖公寓大火 14人無家可歸

達拉斯橡樹崖公寓大火 14人無家可歸

熱門新聞

低收入者被查稅的機率高於高收入者三倍。(Unsplash網頁)

低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?

2022-04-08 18:37
德州部分選民不投票給喬治P.布希(右)，因為他是布希家族成員。(George P. Bush)

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

2022-04-08 12:34
密蘇里州觀光鴨子船2018年7月19日在石桌湖翻覆，導致17人喪生。(youtube截圖)

密州法官：鴨子船翻覆致17死 船公司無過失殺人

2022-04-06 12:18
大衛麥克邁可(David McMichael)將兒子的屍體留在自家廚房四年，已成白骨。他已被警方收押。(警方檔案照)

任令兒子枯骨躺廚房四年 德州警待解老者謎團

2022-04-05 17:48
毛小孩可以幫主人省稅。(Unsplash.com)

你的毛小孩若身懷這些技能 可為主人省稅

2022-04-04 19:16
德州房市受首購族青睞。(德州住房社區事務廳)

海綿般效應 德州熱門房市狂吸首購族

2022-04-04 20:31

超人氣

更多 >
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售
房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注