德州佛教會清明法會 赴菩提中心報恩塔誦經、超渡

住持宏意師父率領信眾追思。(玉佛寺提供)

清明節是孝子賢孫對祖先父母表示追思感恩的節日。德州 佛教會於4日3日，假菩提中心報恩塔舉行清明法會。是日上午10時，由住持宏意師父帶領常駐僧眾虔誦《阿彌陀經》及念阿彌陀佛聖號，為過去亡者回向，超渡。之後，宏意師父為大衆慈悲開示，開示內容略述如下：

清明是一個節氣，也稱為掃墓節、祭祠節或踏青節。佛教傳到中國後，由於中國傳統文化著重慎終追遠，佛教也藉這個時間辦清明法會。師父指出，一些民間習俗儀式如燒金銀紙，與因果的道理相違背，是不必要的。我們除了心裡感恩過去父母親友外，也想藉著儀式來表達心意。依照傳統古代印度 的習慣，可用六種供養來表達：香、花、燈、塗、菓、樂。但佛陀告訴我們：如法修行是最好的供養，一切供養中，以法供養最為殊勝，最好的供養是法布施。我們發心當下讓別人得渡，同時也可藉這個因緣渡自己，自利利他。

住持宏意師父帶領常駐僧衆虔誦《阿彌陀經》及念阿彌陀佛聖號，為過去亡者回向、超渡。(玉佛寺提供) 住持宏意師父率領信眾追思。(玉佛寺提供)

有很多人誤解超渡的真正意思，我們不是等到人過世後才作超渡，而是應該在現世生活中，在當下，隨時幫助，超渡別人。宏意師父分享他如何幫助母親在世時皈依佛門，及去世後為她誦經回向的經過。阿彌陀佛代表無量光，無量壽，我們現世誦佛號，當下就可以得智慧吉祥，不必等來世。師父許多年前生的一場大病，也是因他發心念阿彌陀佛聖號，才又恢復健康。

師父開示完畢，便帶領大衆上供，除了回向、超渡已故親人外，並祝福大家身心安樂，諸事吉祥，增福增慧。法會在11時圓滿。與會大衆除了可以春日踏青，欣賞到菩提中心清淨怡人的環境外，還能品嚐美味素食。

德州佛教會的活動詳情，請致電玉佛寺281-498-1616。