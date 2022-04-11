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羅復文訪頂好廣場 誇Honey Pig美食物超所值

記者封昌明／休士頓報導
駐休士頓台北經文處處長羅復文（左四）、副處長王韋龍（左一）大讚Honey Pig超人氣網紅店，料好又實在。（記者封昌明／攝影）
駐休士頓台北經文處處長羅復文（左四）、副處長王韋龍（左一）大讚Honey Pig超人氣網紅店，料好又實在。（記者封昌明／攝影）

休士頓台北經文處處長羅復文、副處長王韋龍兩人上任以來持續關注台商在美發展，4月9日在頂好廣場管理部經理王淑銘（Beartrice Wong)的引荐下，前往該廣場超人氣網紅店Honey Pig用餐，一行人對該店門口貼有中華民國國旗感到與有榮焉，立刻入內用餐，並對該餐廳正統的韓式BBQ讚不絕口，而且料好又實在，絕對物超所值。

王淑銘向羅復文表示，頂好廣場在疫情最困難的時間，曾經免掉房客數個月的房租，和大家共體時艱，為了迎接疫情趨緩，休士頓中國城歷史悠久的頂好廣場，近來正大興土木，將重新打造成為中國城的新地標，完工後不論在外觀及內涵，都朝向國際化及年輕化的方向邁進。

畢業於常春藤名校的王淑銘秉承父志，在接手頂好廣場後，就決心要打造一個不一樣的中國城，除了保留傳統華人優良基因外，並多了一點年輕人的因素，特別是，頂好廣場是由69號州際公路進入休士頓中國城的第一站，整體形象相當重要，根據統計，每到周末時分，廣場的停車位永遠都不夠用，主要是休士頓中國城是鄰近5個州最大的中國城，遠道而來的華人朋友每隔一段時間就會到這裡來採購日用雜貨及用餐，所以大家都說休士頓的中國城的美食是最吸引人，讓他們日夜思念。

王淑銘同時表示，吸引像她一樣的年輕入內消費是她的目標，因為有很多年輕朋友寧可去老外的店也不到中國城消費，這讓她們很氣餒，所以在她接手後決心要讓廣場年輕化、更國際化一點，讓中國城充滿朝氣。

治安問題向來都是華人最關心的課題，頂好廣場除了加強夜間照明外，也廣設34個攝影機24小時監控，讓治安無死角，使全美各地來到這裡消費的民眾不必擔心治安問題。

新鮮神戶牛排、海鮮餅、韓式年糕，每一樣都讓人食指大動，大家都比讚。（記者封昌明／...
新鮮神戶牛排、海鮮餅、韓式年糕，每一樣都讓人食指大動，大家都比讚。（記者封昌明／攝影）

休士頓 華人 疫情

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