德州石油增產對抗高油價？專家：缺人缺錢可能性低

全美最重要的石油生產地，位於西德州的二疊紀盆地。（KHOU 11）

全球和美國油價大漲，盛產原油的德州如果能增產，美國的石油 就不必依靠進口。理論上看起來可行，但實際上困難很大，專家認為短期內不可能。

全球每天消耗約1億桶石油，俄羅斯 每天生產約1120萬桶，是僅次於美國和沙烏地阿拉伯的第三大石油生產國。

俄羅斯入侵烏克蘭，美國和主要能源公司抵制烏克蘭石油和天然氣後，一些政界人士迅速呼籲提高美國能源生產，以填補此一空白。KHOU 11電視台報導，然而在美國石油產量最高的德州西部二疊紀盆地（Permian Basin），及相關業內人士、能源分析師和當地領導人對此不表樂觀。

業內人士稱，加快生產需更多勞工、材料和資金，而他們正面臨疫情造成的勞力短缺和供應鍊問題，最重要的是，他們認為華爾街投資 者，對將資金投入石化燃料變得猶豫不決，拜登政府的政策，也阻礙石油與天然氣產業。

★人力短缺 說易行難

勘探公司Tall City Exploration執行長奧斯曼（Mike Oestmann）說，「目前很難找到輸油管道、沙子、鑽機工人、卡車司機」。該公司在德州西部鑽探油井，每年共鑽探32口井。

他說，水利壓裂過程中的關鍵成分，壓裂沙（frac sand）尤其難找到，部分原因是勞力短缺，儘管這些大部分來自德州。此外，鋼材價格上漲，致供應鏈短缺，使鑽井用管道難以獲得。

奧斯曼說，當石油和天然氣需求在疫情開始急遽下降時，許多油田工人離開了這個產業。「我們停止鑽井一年，許多第一線工作人員不得不出走。」

2019年離開該產業的工作人員卡諾（Juan Cano）並未返回該產業。多年來他開過卡車、鋪過瀝青，現在一家汽車店修車。儘管現在石油相關產業迫切需要人，原油價格也超過百元，但薪資吸引力還不夠強到願意回鍋。

拜登政府3月8日宣布美國抵制俄羅斯石油，但美國石油進口中，只有7%來自俄羅斯。英國與加拿大少數國家，加上ExxonMobil和殼牌（Shell）等主要能源公司，也停止收購俄羅斯石油。

國際能源機構估計，至4月，俄羅斯每天300萬桶石油產量可能會退出全球市場。但幾乎所有嚴重依賴俄羅斯石油的歐洲國家，都並未效仿美國做法。

IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）說，世界很可能正面臨幾十年來最大的石油供應衝擊，對社會與經濟造成巨大影響。

★石油投資 不被看好

而在美國，沒有哪個地方像二疊紀盆地那樣鑽探石油。全美每日1160萬桶石油產量中，二疊紀盆地產量超過500萬桶。

截至3月11日，該地區地面上有316個石油鑽井平台。達拉斯聯邦儲備銀行稱，美國其他地區有212個鑽井平台，每個平台約有幾十口單獨的油井。

當地官員表示，烏克蘭戰爭將石油價格，從年初至今上漲了58%。

在俄羅斯入侵烏克蘭前，二疊紀盆地石油產量終於超過疫情前水平。美國能源部能源信息署（U.S. Energy Information Administration）預測，2022年二疊紀盆地日均產量將達530萬桶，2023年達570萬桶，創歷史新高。

但一些投資者，對石油投資並不看好。二疊紀盆地石油協會執行副總裁羅勃遜（Stephen Robertson）說，從歷史上看，資金的支持來自華爾街，鑽井商決定生產多少石油，端看他們從華爾街獲得的訊息。

德州大學二疊紀盆地商學院院長比奇（Steven Beach ）說，疫情前出於環境考量，華爾街已開始將石油和天然氣，視為風險較高的投資。

位於Odessa的石油和天然氣工人協會主席兼創始人Matt Coday，指責拜登政府在能源政策上的決定，導致投資者不願向該行業投注資金。他說，政府停止在聯邦土地上進行新的石油租賃的決定，使該行業造成寒蟬效應。

儘管如此，全球仍嚴重仰賴石油與天然氣。比奇說，持續勞力短缺，供應鏈問題與金融政治不確定性，給正企圖滿足需求的能源公司帶來重大阻力。