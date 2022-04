首屆「德州大台盃」登場 各校留學生同場競技 相約明年卡城見

第一屆德州大台盃羽球賽於休士頓登場,駐休士頓辦事處教育組楊淑雅組長到場為同學們加油。(台北經文處教育組提供)

隨著Covid-19疫情逐步獲得控制,奧斯汀德州 大學(UT-Austin)及達拉斯德州大學(UT-Dallas)兩所學校台灣學生會日前共同舉辦第一屆「德州大台盃」競賽,期望藉由運動會,聯繫德州各校留學生友誼,同時提倡有益身心健康的運動,一掃過去兩年疫情的陰霾。

2022年德州大台盃舉辦排球、籃球、羽球以及電競比賽。除了主辦學校外,另有萊斯大學(Rice University),貝勒醫學 院 (Baylor College of Medicine)、德州大學MD安德森癌症中心生物醫學研究所(The University of Texas MD Anderson UTHealth Graduate School of Biomedical Sciences)、拉瑪爾大學(Lamar University)、德州大學健康科學中心公衛學院(UT Health Houston)、德州農工大學(Texas A&M University)、休士頓 大學明湖分校(University of Houston-Clear Lake)等九所大學踴躍報名,合計超過300名台灣留學生以及畢業校友們參加,賽事規模歷年罕見。

排球賽比賽情形。(台北經文處教育組提供) 2022德州大臺盃排球籃球項目團體照。(台北經文處教育組提供) 籃球賽比賽情形。(台北經文處教育組提供)

3月26日於奧斯汀德州大學體育館舉行開幕式、排球及籃球賽,台灣商會奧斯汀分會會長廖施仁博士受邀致詞。廖施仁表示運動可以強身健體,期許同學們走出實驗室及書桌,享受揮汗交流的快感。駐休士頓辦事處亦大力支持台灣留學生體育聯誼活動,特別提供禮券十張做為冠軍獎品。

經過激烈鏖戰,排球和籃球項目分別由奧斯汀德州大學「UT-Taiwan #1」隊伍和達拉斯德州大學「愛德華八世」隊伍奪下冠軍。

4月2日各校轉戰異地,趕赴休士頓進行羽球比賽。駐休士頓教育組楊淑雅組長到場為同學們加油打氣,並提供點心為同學補充體力。五支比賽隊伍在激烈交戰後,最終由奧斯汀德州大學奪冠。電競項目則在4月2日及3日,經過初賽和複賽後,由Rito Please隊伍獲得冠軍,此項目係線上舉辦,經由twitch直播,亦吸引許多觀眾觀戰。

「德州大台盃」首次舉辧即吸引眾多留學生參加,同學們意猶未盡,一致推派德州農工大學接棒,相約明年卡城(College Station)再競技!

依據美國Open Doors 2021年調查,在德州台灣留學生計 1160 人,主要分布於20所大學。北部地區:達拉斯德州農工大學、達拉斯德州大學、阿靈頓德州大學、德州女子大學、南美以美大學、德州大學達拉斯西南醫學中心、北德州大學、德州理工大學等,學生人數約計300餘人。南部地區:奧斯汀德州大學、聖安東尼奧德州大學、休士頓大學、明湖休士頓大學、萊斯大學、貝勒醫學院、德州大學健康科學中心公衛學院、德州大學MD安德森癌症中心生物醫學研究所、山姆休士頓州立大學、德州農工大學、拉瑪大學及聖湯瑪斯大學等,學生人數約計800餘人。