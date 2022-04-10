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首屆「德州大台盃」登場 各校留學生同場競技 相約明年卡城見

休士頓訊
第一屆德州大台盃羽球賽於休士頓登場，駐休士頓辦事處教育組楊淑雅組長到場為同學們加油。(台北經文處教育組提供)
第一屆德州大台盃羽球賽於休士頓登場，駐休士頓辦事處教育組楊淑雅組長到場為同學們加油。(台北經文處教育組提供)

隨著Covid-19疫情逐步獲得控制，奧斯汀德州大學(UT-Austin)及達拉斯德州大學(UT-Dallas)兩所學校台灣學生會日前共同舉辦第一屆「德州大台盃」競賽，期望藉由運動會，聯繫德州各校留學生友誼，同時提倡有益身心健康的運動，一掃過去兩年疫情的陰霾。

2022年德州大台盃舉辦排球、籃球、羽球以及電競比賽。除了主辦學校外，另有萊斯大學(Rice University)，貝勒醫學院 （Baylor College of Medicine）、德州大學MD安德森癌症中心生物醫學研究所（The University of Texas MD Anderson UTHealth Graduate School of Biomedical Sciences）、拉瑪爾大學(Lamar University)、德州大學健康科學中心公衛學院(UT Health Houston)、德州農工大學(Texas A&M University)、休士頓大學明湖分校(University of Houston-Clear Lake)等九所大學踴躍報名，合計超過300名台灣留學生以及畢業校友們參加，賽事規模歷年罕見。

排球賽比賽情形。(台北經文處教育組提供)
排球賽比賽情形。(台北經文處教育組提供)
2022德州大臺盃排球籃球項目團體照。(台北經文處教育組提供)
2022德州大臺盃排球籃球項目團體照。(台北經文處教育組提供)
籃球賽比賽情形。(台北經文處教育組提供)
籃球賽比賽情形。(台北經文處教育組提供)

3月26日於奧斯汀德州大學體育館舉行開幕式、排球及籃球賽，台灣商會奧斯汀分會會長廖施仁博士受邀致詞。廖施仁表示運動可以強身健體，期許同學們走出實驗室及書桌，享受揮汗交流的快感。駐休士頓辦事處亦大力支持台灣留學生體育聯誼活動，特別提供禮券十張做為冠軍獎品。

經過激烈鏖戰，排球和籃球項目分別由奧斯汀德州大學「UT-Taiwan #1」隊伍和達拉斯德州大學「愛德華八世」隊伍奪下冠軍。

4月2日各校轉戰異地，趕赴休士頓進行羽球比賽。駐休士頓教育組楊淑雅組長到場為同學們加油打氣，並提供點心為同學補充體力。五支比賽隊伍在激烈交戰後，最終由奧斯汀德州大學奪冠。電競項目則在4月2日及3日，經過初賽和複賽後，由Rito Please隊伍獲得冠軍，此項目係線上舉辦，經由twitch直播，亦吸引許多觀眾觀戰。

「德州大台盃」首次舉辧即吸引眾多留學生參加，同學們意猶未盡，一致推派德州農工大學接棒，相約明年卡城(College Station)再競技！

依據美國Open Doors 2021年調查，在德州台灣留學生計 1160 人，主要分布於20所大學。北部地區：達拉斯德州農工大學、達拉斯德州大學、阿靈頓德州大學、德州女子大學、南美以美大學、德州大學達拉斯西南醫學中心、北德州大學、德州理工大學等，學生人數約計300餘人。南部地區：奧斯汀德州大學、聖安東尼奧德州大學、休士頓大學、明湖休士頓大學、萊斯大學、貝勒醫學院、德州大學健康科學中心公衛學院、德州大學MD安德森癌症中心生物醫學研究所、山姆休士頓州立大學、德州農工大學、拉瑪大學及聖湯瑪斯大學等，學生人數約計800餘人。

2022德州大台盃。(台北經文處教育組提供)
2022德州大台盃。(台北經文處教育組提供)

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