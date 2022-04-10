感冒、流感重出江湖 專家：不戴口罩、擁抱握手加速傳播

感冒與流感重出江湖。 （美聯社）

據醫師生和聯邦疾病追蹤人員稱，幾乎消失了兩年的感冒和流感病菌，正在轟然回歸。

史丹福大學 醫院的醫院流行病學家沙林納（Jorge Salinas）博士說，隨著人們減少口罩 佩戴，更多地擁抱和握手，「流感病毒將傳播得更廣」。

舊金山加大傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）博士說，很長時間以來，口罩和社交距離在保護人們方面發揮了巨大作用。但現在人們放鬆警戒了，「人們四處走動多了」，也在與他人分享他們的細菌和病毒」。

他說，還有幾件事在推動這一趨勢：其一，今年的流感疫苗 效果不佳。根據美國疾病控制和預防中心的說法，疫苗中的病毒株和正在流通的病毒株之間存在不匹配現象。2021-2022年的流感疫苗，在減少個人獲得中輕度感染的機會方面只有16%的效果；相比之下，之前一些年份的比例則高達50%或60%。

雖然全國整體流感情形已經開始下降，但在某些地區仍然高漲或正在增加。在灣區的一些社區，廢水監測顯示，從3月23日左右開始，流感病毒的流行率出現了跳躍式增長。

其二，人們又開始接觸各種物品。導致感冒的鼻病毒比冠狀病毒更頑強，它們可以在物體表面生存更長時間，而且更難被從手上洗掉。

最後，人們的免疫系統已經忘記了這些常規病毒的模樣。「在過去的兩年裡，我們一直生活於『COVID國度』，」

陳子平說。「所以我們對其他這些東西都沒有那麽多的免疫力。」

過去28個月以來，人們一發現任何疾病的跡象就會驚慌失措，流鼻涕、頭漲、咳嗽和打噴嚏，都讓人感到不安。疾病預防控制中心說，由於COVID-19和流感有類似的癥狀，要確認你得的是哪一種的唯一方法，就是進行COVID測試。

醫生說，隨著時間的推移，社會將重新適應來自這種完全普通的疾病的高風險，這也有助於恢復到某種正常狀態。

沙林納和陳子平說，COVID教會的一些經驗教訓，比如建築得以更好地通風等，可能有助於減少這些常規卻令人討厭的細菌的傳播；人們也懂得當生病時，與人保持距離、甚至待在家裡，都是很重要的。 陳子平說：「當你有哪怕是輕微的癥狀時，戴上口罩。這對我們所有人都有好處。」