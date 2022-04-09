西南區治安小組月會 警民交流休士頓中國城治安

西南管理區主席李雄（前排右四）召開中國城治安會報，獲得休士頓警察局副警長Yastrzemski Bashir（右五）及各分局全力支持。（記者封昌明／攝影）

西南區管理委員會休士頓 中國城公共治安小組委員會於4月6月舉行月會，多位休士頓警局西區分局及中西分局的高階警官受邀參加，與小組委員會成員就中國城區域各項治安問題及防治解決方法，做面對面的溝通及交流，以繼續警民合作、協力建立更安全社區。

西南區管委會主席李雄歡迎警方人員及社區代表，幾位警官包括Asst.Chief Yastrzemski Bashir、Commander Reece Hardy、Lt.Jonathan Lui、Lt.Johnnie McGee、Sgt.Deandre Hutchison等；以及兩位亞裔 員警包括休士頓警局社區事務Don Vo、Sgt. Roger Nguyen；還有剛剛得到年度優秀獎的Alex Chan，也逐一自我介紹。其中數位並強調自己成長於西南區，瞭解此區狀況，更期待為此區貢獻心力。

中國城治安小組委員會召集人Jonathan Shih以實例說明治安問題，並請在場警官就相關安全因素，特別是與警方就案情溝通與報案當時細節、甚至填寫報案單、以及證人、監視器錄影帶等問題一一討論說明。尤其就社區中的賭博場所所衍生的治安問題，警方強調需要社區提供資料，是必須警民合作以加強治安的重要例證。還有如擅闖私人領域的問題，需要加強告示及更新公證；從銀行跟蹤民眾伺機犯案，需要增強社區治安教育以及加強銀行的安全系統包括監視器。

李雄指出，中國城範圍內有八家銀行，加上民眾及附近商家都擁有現金，容易引起歹徒覬覦。李雄並強調，西南管委會是第一個添購40套監視系統的管委會。在場警方人士也表示增加監視器絕對對加強治安並增加破案有幫助，因為針對銀行的犯罪事件，往往是多人一起作案，而且經常徘徊社區內五小時以上。

休士頓旅遊局亞太處處長姚義表示，在招待外賓參觀中國城時，經常聽到外地賓客讃美休士頓中國城清潔美麗，但是一旦發生不好的消息如治安問題，就立刻傷害到中國城努力建立的美好形象。姚義希望對治安相關事故，警方能有更快速的反應，而民眾包括提供線索及出面當證人等，也不要畏懼與警方的溝通。

此外包括媒體及社團，都應該與警方加強互動，並邀請警方人員參加各種活動，和社區民眾增加聯誼機會。如台灣人活動中心會長陳逸玲就希望警方參加5月14日在中心的特別活動。她強調「警察 是我們的朋友」。

管委會兩位理事Stephen Le Jr.及David Peters均表示，管委會網站可以提供報案表格及其它資料供大家下載，另外各種告示牌、停車場管理、社媒訊息傳遞等都可以為治安工作加分；而且民眾需要重複加強治安方面的各種教育，因為大家可能會鬆懈、遺忘，但治安工作需要不斷進展。李雄告訴大家，惠康廣場的 Storefront 已經重新開放，而且管委會也將安排警民會議，讓大家進一步交流意見。

在場亞裔員警提到8月8至11日，休士頓將舉行全國亞裔警員大會，將有超過三百名警察人員聚集休士頓，更是二十多年來第一次此類盛大集會。李雄表示，他倡議更多亞裔警察移至休士頓服務，休士頓的亞裔社區歡迎支持他們。