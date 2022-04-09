地產商：4月下半月 賣房最佳時機點

4月接下來幾周都是賣房好時機。（Getty Images）

想將手上的房子變現換錢？4月接下來三周都是個不錯的放手點。地產商Realtor.com分析歷史資料發現，4月10日至16日當周的買家最為強勢，出價高於底價的意願也最高。

來不及下周就讓房子開放標售？另一家地產商Zillow則發現，4月下半月的每個周四都是買氣最旺的日期，也就是21日或28日，因為賣價平均高出其他日期2.8%，平均多了1100元。

不過，來不及在4月把舊房子整理好的人也別著急，因為Zillow的分析師Nicole Bachaud指出，因為美國房市供不應求，所以就算是過了4月，房子還是很容易脫手的，只是溢價高低而已。

Realtor.com的分析長Danielle Hale指出，分析新冠疫情 發生以來三年的房屋成交價格後，今年4月是最佳賣點，因為需求最高，但賣屋者少，物件不多的情況下，買方願意放手一搏的意願更高，因此多半能夠很快就能成交，還能拿到不錯的溢價。

不過不是每個都會區都適合在4月出售，其中包括費城 、邁阿密、亞特蘭大 、鳳凰城、聖路易斯、夏洛特、聖安東尼奧、辛辛那提這八個城市的最佳賣點就落在5月。