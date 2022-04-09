2022年第一季 恆豐銀行財報成績亮眼

恆豐銀行董事長吳文龍（左六）率董事會成員在召開2022年第一季度財報說明會，成績亮眼。（記者封昌明／攝影）

恆豐銀行4月7日在Blue Onyx Bistro餐廳，舉行2022年首次財報記者會，恆豐銀行吳文龍董事長、高成淵副董事長、張瑞生副董事長、董事錢武安、孫定藩、陳文全、洪瓊慧、吳國寶、董事兼總經理張永男、Chief Lending Officer Fion Chen、公關經理Jennifer Zhou、董事長秘書徐明雯等共同出席。

吳文龍表示，兩年多的疫情 ，恆豐銀行一如既往的穩步發展，截止到2021年底，恆豐銀行的總資產達到23億，資產報酬率（ROA）達1.9%，投資 報酬率（ROE）16.8%（Before Bonus ），實現了年收入稅前突破5000萬，達到5200萬。成績表明恆豐銀行面對逆境時的適應及持續生產的能力。

去年的優異成績，為今年打下了堅實的基礎，2022年第一季各方面的數據都有一定比例的上升趨勢。總資產已超過23億1200萬，資產報酬率（ROA）1.92%，投資報酬率 （ROE）17.1%。吳文龍表示，成績的取得與董事會成員及全體員工的共同努力分不開，所以，特別感謝全體同仁的共同努力。

兩年多的疫情，讓銀行全體同仁經歷了一場深刻的洗禮，隨著疫情的逐漸緩解，生活秩序開始走向正常，但這段時間經歷的一切，得出的理念共識和行為習慣，或將成為長期的堅守。其中之一的無接觸支付業務將會更加普及流行。為順應時代的發展及市場需求，恆豐銀行繼續秉持「以心服務，服務至心」的經營理念，不斷打造更完整且安全的金融服務平台，擴展網路銀行業務，手機支票存款及快速、簡單、安全的手機轉賬業務「Zelle」將於五月份全面推出。

吳文龍表示，恆豐銀行的快速成長，除了董事會及全體員工的努力，更重要的是離不開社區民眾對於銀行的信任，長期以來在銀行營運中給與的支持。所以，自恆豐銀行創建至今，對於社區的所有有意義正能量的活動，恆豐銀行都不遺餘力的給予大力支持，在疫情的兩年多的時間裡，從來沒有放棄任何一個幫助社區弱勢群體的機會。 例如，去年，恆豐銀行向中華文化中心（CCC）捐贈十萬元，作為文化中心建Youth Garden費用。 根據NEFF小學提出的需求，定期捐贈食品及學生日常用品，以帮助受到疫情影響的貧困家庭度過難關。

談到未來發展，吳文龍表示，隨著近幾年的休士頓的人口的快速增長，恆豐銀行有意願繼續開設新的服務網點，向社區民眾提供優質全面的金融服務。同時，恆豐銀行自2016年進軍加州 市場，五年多的時間，加州三個分行及一個loan production office 成績優異。恆豐銀行將在加州繼續開設一到兩個服務網點，與加州的企業和社區更加緊密聯繫。

恆豐銀行成立於1998年5月18日，從臨時組合屋，38位員工的開始，經過多年兢兢業業的努力，總資產達到23億1200萬元，目前已成長為步入大型銀行的標準，員工超過239人，擁有總行及分行20處，並有一個Loan production office的當地創立的華資銀行。