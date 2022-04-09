恆豐銀行偕經文處參訪「菩提中心」

吳文龍（右）代表恆豐銀行及旗下塑膠公司，捐贈紅包給菩提中心，由宏意法師（左）代表接受。（記者封昌明／攝影）

恆豐銀行董事長吳文龍率員工，4月8日偕駐休士頓 台北經文處處長羅復文、副處長王韋龍、組長張家華、台灣書院副主任陳譓如等共同造訪位於休士頓西北區的「美洲菩提中心」，獲住持宏意法師全程接待並擔任嚮導逐一介紹，該中心佔地515畝的園區，由於時值德州 州花盛開的季節，漫山遍野的藍帽花加上法師的詳細的解說，大家都如沐春風。

高爾夫球敘，吳文龍率先開球。（記者封昌明／攝影）

在吳文龍開球下，眾人在恆豐銀行多年捐贈的迷你高爾夫球場進行球敘，最低桿數的前三名選手都獲得獎金鼓勵，在用素餐的同時舉行頒獎典禮，選手們都分文不取全數捐給菩提中心，獲得與會者掌聲鼓勵。吳文龍並代表恆豐銀行及他旗下塑膠公司捐贈紅包給菩提中心，並承諾未來該中心若有需要，恆豐銀行都會全力協助。

水月觀音佛前合影。（記者封昌明／攝影）

宏意法師率領眾人以高爾夫球車代步，逐一走訪慈心亭、水月觀音、竹林蘭若、報恩塔、禪堂等各個景點，並詳細介紹每尊佛像的由來，如何搬運至菩提中心，宏意法師均如數家珍般向眾人解說，大家都讚菩提中心當年買下這塊土地的遠見。

三位迷你高爾夫獲獎選手將獎金全數捐出。（記者封昌明／攝影）

宏意法師表示，現在疫情 逐漸趨緩，該中心的各項活動正逐步開放，日前4月3日在菩提中心報恩塔舉辦清明法會，為以往先人誦經回向、超度，法會已圓滿結束，前來參拜的信眾也有數百人，七月也將有青少年佛學夏令營登場，他歡迎大家有空多到菩提中心參訪。