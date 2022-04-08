周浩恩力爭哈里斯縣區長出線 華人助5月黨內決選

周浩恩向支持者介紹選區畫分，呼籲支持者踴躍投票。（記者封昌明╱攝影）

哈里斯縣(Harris County)第四區區長候選人周浩恩(Ben Chou)自從3月1日初選結果獲得近7500票後，本地政壇出現少不波動，過去從未到中國城的現任區長及周浩恩目前的競爭對手，最近不約而同地頻頻造訪中國城，並主動參與各項華人 的活動，曝光度明顯增加，明日政壇新星周浩恩所累積的政治能量在休士頓政壇已不容小覷。

事實上從這次的開票結果得知，在中國城一帶的華人選票應有近6000票，可是這次只開出200餘票，美福藥局負責人喻斌有鑑於此，號召華人希望以集思廣益的方式，為周浩恩在5月24日投票 日時扳回一城。

律師出身的周浩恩說，他在哈里斯縣選委會任職期間，率領團隊開全國之先首創免下車投票，成功催出數萬張選票。他也充分了解目前第二輪選舉，按照以往的經驗，選民的投票率將僅有前次投票的六成，所以華人的選票至關重要，他呼籲所有華人同胞踴躍出來投票，最好能催出中國城一帶選民。

心臟專科醫生豐建偉帶領助理出席餐會，除了捐款，他也讓他醫院內所有的助理向她們的親友拉票，他當面承諾，將透過他的醫療系統人脈，為周浩恩拉出50票。他希望華人朋友團結起來一起支持這位全身散發希望的年輕人。

喻斌表示，華人在中國城有僅200餘人出來投票，實在太低了，由於他免費提供辦公室給周浩恩使用，和他有多次深談的機會，在了解他競選時所碰到的困難後，喻斌希望能盡最大的力量協助他當選，希望他不要放棄華人的票源，喻斌認為華人需要在選舉等公共議題上再教育，大家一定要團結起來支持周浩恩。

周浩恩感謝大家出錢出力為他助選，他指出哈里斯縣的公共工程款，得標者多半都是白人，占了總數約九成，而亞裔 、非裔、墨裔等族群都僅有個位數，在這號稱全美最多元化的哈里斯縣，工程款的分配並未按占人口普查結果執行，是非常不公平的事，他承諾當選後，會為亞裔商家提供免費申請投標的機會。

當晚出席的僑領有QQ地產負責人卿梅、工程公司負責人Victoria Powers、楊萬青博士等重量級僑領，為了催出6000票，現場美福藥局喻斌、豐建偉心臟科、安穩保險楊德清、金百利廣告Bruce陳等都願意以自己的辦公場所，讓民眾在4月24日以前可以前去做選民登記。

周浩恩懇請大家都來支持華裔子弟，有錢出錢、有力出力、有票投票。捐款、義工請至benchoutx.com填寫。Ben Chou for Harris County Commissioner Precinct4，[email protected]；cell:832-266-2068。