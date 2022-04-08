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家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

奧斯汀訊
德州部分選民不投票給喬治P.布希(右)，因為他是布希家族成員。(George P. Bush)
德州部分選民不投票給喬治P.布希(右)，因為他是布希家族成員。(George P. Bush)

德州西語裔政策基金會(Texas Hispanic Policy Foundation)剛發布的民調指出，挑戰現任檢察長的喬治P.布希(George P. Bush)在下個月的決選中最多只會得到三分之一的票，如果他到時敗選，就代表布希家族的德州政治皇朝正式終結。

德州共和黨沒有比布希家族更有分量和影響力，老布希從1981年到1989年擔任美國副總統，接著在1989年到1993年擔任總統。接著小布希在1994年贏得州長選舉，並在1998年連任。接著他在2000年問鼎白宮，從2001年至2009年擔任總統。

小布希總統的侄兒喬治P.布希目前是德州土地局局長(Texas Land Commissioner)，他企圖扳倒現任檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)，在政途更上層樓。他在3月初的共和黨黨內初選中，讓帕克斯頓無法得到50%的票數。

在德州共和黨中，「布希」這個姓氏過去是個資產，但如今的共和黨員不少人挺川普，因為小布希對川普的鄙視，使得德州共和黨人厭惡姓布希的人。在德州西語裔政策基金會的民調中，有40%左右的受調者表示「在任何情況下都絕對不會把票投給喬治P.布希」，當被問到為什麼的時候，這些人中有三分之二說「因為他是布希家族的一員」，他的姓成了競選的包袱。

民調結果又指出，只有49%對喬治P.布希有好評。政壇人士指出，喬治P.布希5月下旬敗選之際，就是德州布希皇朝正式終結之時。

德州 小布希 共和黨

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