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毛小孩5情況 可為主人省稅

編譯組／綜合報導 
毛小孩可以幫主人省稅。(Unsplash.com)
毛小孩可以幫主人省稅。(Unsplash.com)

報稅截止日將屆，稅務專家提醒民眾趕快申報，如果家有寵物，在五種情況下寵物的開銷或許可以抵稅。

許多美國人把寵物當成家庭的一員，吃的用的絕不吝惜，如果須要看獸醫，那更是一大筆開銷。可惜不論在何種情況下，國稅局(IRS)都不允許把寵物當成受撫養人(dependent)。個人財務網站MarketWatch指出，在五種情況下寵物主人可以把某些開銷抵稅，因而少繳一些所得稅。

如果你的寵物被廠商用來拍電視、報章、網路廣告，而且收入達到廠商發1099表給主人的程度，這類收入需要列入主人的收入之中，這時主人就可以把寵物的開銷用來抵稅。

第二，如果你有視覺、聽覺殘障或精神健康問題，你的寵物是用來做服務犬之用，那麼牠的食物、獸醫帳單和某些支出可以抵稅。

第三，軍人如果因為調防必須搬家，IRS依家庭人數給予稅務抵減額(tax credit)，因為寵物也是家庭的一部分，因此也可以得到特定抵減額。

第四，如果寵物是用來做勞動力，寵物的開銷就可以抵稅，譬如你的狗在某個商場做保安犬(security dog)，或是你的貓被某個辦公大樓雇來捉老鼠，關鍵是要把工作的日期、時間和收入詳細記錄，作為報稅的依據。

有些動物庇護所徵召民眾作為寄養戶(foster home)，寄養與領養(adoption)不同，是屬於暫時的性質，寄養動物的食物、醫藥費、旅行開支和用品可以抵稅，關鍵是這家動物庇護所必須是IRS承認的非營利組織(IRS-qualified nonprofit organization)，這一點可以向動物庇護所詢問。

IRS 庇護 報稅

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