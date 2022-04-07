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艾瑞克雀奇棄粉絲為看球賽敗興 聖安東尼奧市民幸災樂禍

【聖安東尼奧訊】
名歌手艾瑞克雀奇為母校男籃比賽傷了粉絲的心，而母校卻輸了球賽。(Eric Church臉書)
名歌手艾瑞克雀奇為母校男籃比賽傷了粉絲的心，而母校卻輸了球賽。(Eric Church臉書)

名歌手艾瑞克雀奇(Eric Church)4日晚間，在紐奧良看母校籃球隊的冠軍賽，可惜北卡羅萊納大學(UNC)先盛後衰，使他黯然回家，許多聖安東尼奧市民則抱著幸災樂禍的心情。

雀奇原定於4月2日，在聖安東尼奧的AT&T Center舉行演唱會，但UNC進入大學男子籃球季後賽最後四強後，準決賽就是在2日那天舉行，雀奇為了看那場球，臨時取消演唱會，引發眾多粉絲公憤，雖然雀奇把門票的錢退了，但許多人已買的機票、已訂的旅館不能退，已購票的粉絲不只是掃了興，還蒙受實質損失。

網路上痛批雀奇的發文極多，雀奇後來也覺得自己太自私，4月1日下午1時他在推特上宣布，要給那些買票的粉絲舉行一場免費特別演唱會，地點是聖安東尼奧旁邊的新布朗菲爾斯(New Braunfels)，時間是9月2日(周五)晚間，那是勞工節長周末開始的時候。

一名網友指出，有些人功成名就之後，忘了那些幫助他們成功的人，尤其像明星、政客這類靠粉絲、選民的人，千萬不可妄自尊大，否則會落到像雀奇這般被幸災樂禍。

UNC在準決賽中打敗杜克大學進入決賽，決賽在4日晚間開始前，電視攝影機還特別把鏡頭轉到雀奇身上。決賽一開始雙方勢均力敵，但上半場結束前幾分鐘UNC開始大發神威，中場休息時領先堪薩斯大學(University of Kansas)15分，眼看冠軍杯已是囊中物，雀奇心情愉快的與周圍觀眾談笑風生。

但堪薩斯大學在下半場一開始就大力反攻、連連進球，比賽還剩下12分44秒時，堪薩斯已經追到只落後一分，最後幾分鐘UNC連番失誤，終場竟以69比72落敗，讓雀奇驚愕得無法置信，許多德州人則笑得闔不攏嘴。

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