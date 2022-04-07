34選區國會眾議員閃辭 州長宣布6月14日進行特別選舉

德州34國會選區的民主黨聯邦眾議員維拉閃辭，共和黨有雄心要拿下他的空缺。(Filemon Vela推特 )

代表布朗士 維爾一帶的第34國會選區聯邦眾議員維拉(Filemon Vela)，3月31日閃電辭職，艾伯特州長4日宣布，將在6月14日舉行特別選舉，共和黨 摩拳擦掌，要把這個席位翻紅。

民主黨 籍的維拉任期到2023年1月為止，但他早已宣布不再競選連任，31日他突然宣布馬上離職，加入很有份量的政治遊說公司Akin Gump律師事務所。選出替補人的特別選舉將在6月14日舉行，提前投票從5月31日開始，想要競逐這個席位的人必須在4月13日前投入競選申請書。

格蘭德河谷居民絕大多數是西語裔(Hispanic)，過去這裡是民主黨的票倉，德州西語裔已與白人比例相當，近年來涉足政治的意願越來越強，而且越來越趨保守，2020年總統大選中，拜登竟然在第34選區只以4%勝出，讓共和黨看出，格蘭德河谷是可以搶奪到手，因此這次的特別選舉是千載難逢的好機會。

原本在今年11月選舉中，有意奪取該席位的共和黨提名人弗羅瑞斯(Mayra Flores)，4日指出她將參加這項特別選舉。在3月的民主黨初選中勝出的岡薩雷茲(Vincente Gonzalez)卻表示他不會參加這項特別選舉，以至於民主黨分會現在必須找到一位有競爭力的候選人，免得這個席位被共和黨提前奪走。

在這種席位空出的情況下，州長有權決定讓它一直空到下次正常選舉，或是決定舉行特別選舉，身為共和黨的艾伯特眼見本黨獲勝的機會很大，促使他決定舉行特別選舉，提前把這個席位翻紅。