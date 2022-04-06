德州人語／防疫 有必要信奉清零嗎？

中國大陸社群媒體上流傳一張照片，顯示上海最繁華熱鬧的南京路上空無一人。時間是某星期日上午。這不是未來人類突然消失的科幻片場景，而是最近中國大陸疫情 真實寫照。

目前中國疫情嚴重。這一波疫情從香港開始爆發，一個多月來以擴散至大陸許多省市。儘管政府一直採取嚴格「清零」政策，投入極大人力物力嚴防死守，仍無法阻止新冠變種病毒 四處傳播。

新冠疫情發生兩年多，中國政府一直堅持清零政策。兩年來與美國及其他地方相比，中國疫情程度相對較輕。這也令政府堅信，清零是控制疫情傳播最有效方式。但現在有很大不同。面對傳播性極強的變種病毒，清零政策是否仍有效，令人存疑。

中國政府清零政策具體落實上有兩方面。一是「封」。只要發現疑似感染病例，就封居民樓、封小區、封街道，乃至封城。封鎖之頻繁，範圍之廣，前所未見。

與國內朋友聯絡，有人說，這種全方位封鎖只有中國能做到。「如果美國也敢這樣，老百姓早就拿起槍暴動了」。

另一個是全民核酸檢測 ，全民健康碼。隨處可見排隊等待檢測長龍，已成為日常生活的一部分。以中國政府的執行力，完全可以做到。至於需付出多少代價、給居民帶來多少不便，對當局來說是次要的。

當局一聲令下，「封」出很多故事。某女生在一家火鍋店用餐，晚走一分鐘，遇到餐館被封，無法離開。店主為被封在店內的顧客提供免費餐，讓大家任意吃火鍋餐。這位女生在被封在店裡三天，吃了整整三天火鍋，結果體重增加了很多。至少還有點喜劇色彩。

有人在某公共廁所內被掃出紅碼，整個廁所被封，多人被關在裡面「就地隔離」。幸好後來說是「誤會」，很快就解封了。雖然啼笑皆非，結局還算不錯。

但更多是悲劇慘劇。上海某醫院一名女護士哮喘發作，需要送急診救治。但是兩家醫院都以急診室因「防疫要求」關閉而拒收。其中包括她已工作了20年自己的醫院。最終她死在了前往趕往第三家醫院的路上。

還有消息說，上海腫瘤醫院附近小區有多位晚期癌症病患，因醫院關閉得不到應有的治療，情況危殆。

醫院是救死扶傷的地方。制定這種反人性政策，知不知道哮喘要出人命？知不知道晚期癌症病人治療不能延誤？為了一個致死率很低的流行病，讓原本不必死的人都死去，這不是防疫。這是人為製造比疫情更可怕的人道主義災難。

傳聞上海將實施全民封閉式測核酸。與此同時，香港已停止全民強制核酸檢測。相比之下，後者應是正確的方向。希望大陸也能改變觀念及早跟進。