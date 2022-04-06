德州人壓力大 工時冠全美 超過紐約州、加州

德州人的生活壓力在全美排名第九，但工作壓力排名高踞第二。(Texas Workforce Commission網頁)

許多德州 居民覺得生活中有重大壓力，個人財務網站「荷包袋」(Wallet Hub)最近公布的全國調查報告指出，德州居民的感受並不是空穴來風，德州人的每周工作時數甚至排名全國第一。

生活中有壓力是正常的，但為期已兩年多的新冠疫情，是人類裡歷史上重大事件，世界上絕大多數地方的人民都感受到更大壓力，美國心理學會(American Psychological Association)最近公布的民調指出，COVID-19所造成的較大生活壓力，讓33%的美國人表示自己曾在決策方面(decision-making)發生失誤。

「荷包袋」更進一步，用41項因素給全國50州做調查，給各州居民的壓力程度作排名。總體而言，德州人的生活壓力排在第九名，但在工作相關壓力(work-related stress)方面排名高踞第二，在家庭相關壓力(family-related stress)方面排名第四。在金錢相關壓力(money-related stress)與健康安全相關壓力(health and safety-related stress)方面，德州人的排名居中。

在工作時數上，人口密集的州大多沒有名列前茅，譬如加州排名第14，紐約州是第25名，佛羅里達州是第13名。反而是幾個地廣人稀的州工作時數最高，這或許是因為在農場牧場的工作中有更多的事務必須及時處理。但德州是個例外，它與阿拉斯加州 (Alaska)、北達科他州(North Dakota)和懷俄明州(Wyoming)並列為每周平均工作時數最高的州。

在總體生活壓力上，路易斯安那州(Louisiana)、內華達州(Nevada)和新墨西哥州 (New Mexico)依序排在前三名，明尼蘇達州(Minnesota)、南達科他州(South Dakota)和猶他州(Utah，第50名)生活壓力最低。